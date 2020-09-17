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Aktüel CHP'li başkanın tecavüz skandalında yeni gelişme
Aktüel

CHP'li başkanın tecavüz skandalında yeni gelişme

Kendisinden iş isteyen kadına CHP'li Meclis Üyeleri Öner Çiçek ve Ali Çağlar ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz eden CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından ifadesi alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 19:26:00 -
CHP'li başkanın tecavüz skandalında yeni gelişme

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li Meclis Üyeleri Öner Çiçek ile Ali Çağlar ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü.

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili 2 Mülkiye Müfettişi görevlendirmişti. Görevlendirilen müfettişler ilk iş olarak mağdur kadının ifadesini almıştı.

CHP'li başkanın ifadesi alındı

Titiz bir araştırma yürüten müfettişler geçtiğimiz Salı günü CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabey'in ifadesini aldı. İfadenin Didim Kaymakamlık binasında müfettişlere tahsis edilen odada alındığı öğrenildi. İfadenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü ve tutanak altına alındığı kaydedildi.

Tecavüze uğrayan S.T isimli mağdur kadın Atabay ve CHP'li meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından Başsavcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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