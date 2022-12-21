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Medya CHP'li başkanın o hediyesi, CHP amigosu Can Ataklı'yı bile çıldırttı! Adam sinirden deliye döndü
Medya

CHP'li başkanın o hediyesi, CHP amigosu Can Ataklı'yı bile çıldırttı! Adam sinirden deliye döndü

Maltepe’nin CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın CHP milletvekillerine yılbaşı hediyesi olarak 1500 liralık ayakkabı göndermesi, CHP amigosu Can Ataklı'yı bile çıldırttı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 18:22:00 -
CHP'li başkanın o hediyesi, CHP amigosu Can Ataklı'yı bile çıldırttı! Adam sinirden deliye döndü

Maltepe’nin CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın CHP milletvekillerine yılbaşı hediyesi olarak 1500 liralık ayakkabı göndermesi, CHP amigosu Can Ataklı'yı bile çıldırttı.

Ataklı, Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesindeki yazısında, "Ne saçma sapan bir iştir bu. Umarım Ali Kılıç ve onun gibi düşünen belediye başkanları bu tür saçma hediyeler dağıtmaya kalkmadan önce oturup bir süre düşünürler" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

 

"İstanbul Maltepe’nin CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç, hayli pahalı bir ayakkabı markasından CHP milletvekilleri için birer tane almış ve “yılbaşı armağanı” olarak parti genel merkezine göndermiş. Dünyanın en bilinen spor markalarından biri olan bu ayakkabıların ortalama satış fiyatı 1500 lira.

Ne saçma sapan bir iştir bu. Ali Kılıç; hediyelere, “Ayağınıza taş geçmesin” diyen bir de not koymuş.

Güya şirinlik yapacak.

(...) Umarım Ali Kılıç ve onun gibi düşünen belediye başkanları bu tür saçma hediyeler dağıtmaya kalkmadan önce oturup bir süre düşünürler."

 

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