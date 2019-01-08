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CHP’li başkandan Yunan ağzı

Yunanca olarak hazırlattığı tanıtım afişinde “Edirne” yerine Bizans’taki adı olan “Adrianoupolis”i kullanan CHP’li Belediye Başkanı Recep Gürkan, skandal afişe tepki gösterenleri ‘akıl tutulması yaşamakla” suçladı.

08 Ocak 2019 Salı 09:49

Skandal afişi savunurken Yunan ağzı kullanan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl kutlaması için asılan afişte Edirne isminin “Adrianoupolis” olarak yer almasına gösterilen tepkiye ilişkin, “Böyle bir akıl tutulması olabilir mi? Biz bu afişlerde, Yunan ve Bulgar turistlere hitap ediyoruz, Türk vatandaşlarına hitap etmiyoruz ki. Edirne’nin tarihsel geçmişini incelesin o aklı evveller. Edirne’nin tarihte 12 ismi vardır. Bunların hepsi bizim” dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl için hazırlattığı afişlerde kendisini şehrin Bizans’taki adı olan ‘Adrianapolis’ belediye başkanı olarak yazdırdığı skandal afişlere sahip çıkarak, bu afişlerde Türk vatandaşlarına hitap etmediklerini söyledi. Gürkan, “Yunanlılarla, Bulgarlarla iyi komşuluk ilişkilerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Osmanlı Başkenti yerine Bizans Şehrini tercih etti

Edirne’ye daha çok turist gelmesi, ticaretin daha çok olması için mücadele verdiğini bildiren Gürkan, bu mücadelesine esnafın da destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Kendini şanlı Osmanlı Başkentinin Belediye Başkanı olarak tanıtmak yerine Bizans Şehri Adrianapolis Belediye Başkanı olarak tanıtmayı tercih eden Gürkan, şunları kaydetti:

Biz bu afişlerde Yunan ve Bulgar turistlere hitap ediyoruz, Türk vatandaşlarına hitap etmiyoruz ki. Edirne’nin tarihsel geçmişini incelesin o aklı evveller. Edirne’nin tarihte 12 ismi vardır. Bunların hepsi bizim. Ben şu anda Edirne Belediye Başkanı olarak bu şehrin 8 bin 300 yıllık geçmişinin de sorumluluğunu ve sahipliğini yapıyorum. Ret mi edeceğiz, yok mu sayacağız? Misak-ı milli söz konusuysa, herkes haddini bilecek. Onu bizden daha çok kimsenin savunmayacağını biliyorum. Geçmişimize baksınlar. Herkes baksın, dedesinin mezarları nerede? Mezarı var mı, yok mu? Benim dedemin mezarları Balkanlar’da.” Edirne’ye, Türkiye’ye turist gelsin diye çabaladıklarını ifade eden Gürkan, “Böyle bir akıl tutulması olabilir mi? ‘Şunu yazdınız, bunu yazdınız.’ Hükümetimiz de, Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Bakanlar da, yerel yönetimler de, herkes kendi şehrine bir tane fazla turist gelsin diye uğraşıyor. Kimsenin bir başkasının cumhuriyetçiliğini, milliyetçiliğini, devletçiliğini sorgulama haddi yok, hakkı yok. Merak edenler, önce kendi geçmişine, sonra da merak ettiklerinin geçmişine baksınlar” diye konuştu. Belediye Başkanı Gürkan, ülkeye daha fazla turist gelmesi için çaba sarf etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl öncesi “2019 dünyaya barış ve mutluluk getirsin” mesajını Yunanca ve Bulgarca da hazırlatmış, bu çok dilli kutlama afişleri Saraçlar Caddesi’ne asılmıştı. Afişlerden Yunanca yazılı olanda Edirne isminin “Adrianoupolis” olarak yer alması vatandaşlar tarafından büyük tepki çekmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 09:49
  1. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
  2. Yunan
  3. Adrianoupolis
  4. Bizans
  5. Osmanlı Başkentinin Belediye Başkanı
  6. Bizans Şehri Adrianapolis Belediye Başkanı
  7. Saraçlar Caddesi
  8. Yunanca

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