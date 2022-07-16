CHP'li başkandan skandal sözler! Hadi oradan hadsiz

15 Temmuz darbesiyle ilgili daha önce pek çok hadsiz açıklama yapan CHP'lilerden bu konuda yeni bir skandal çıkış geldi. İzmir Konak'ın CHP İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, sosyal medyada 15 Temmuz'la ilgili çirkin mesajlar paylaştı. Söz konusu mesajları köşesine taşıyan Erhan Gülenç, Yeni Asır gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde, bazı FETÖ ve PKK işbirlikçileri hariç, yine tek yürek olmayı başardı. Dünyaya, Türk Milleti'nin asla diz çökmeyeceği mesajı bir kez daha net olarak verildi. Sevr paçavrasını canlandırmak isteyen güçler, 15 Temmuz'da FETÖ eliyle Türkiye'yi işgale kalkıştı. Eğer, darbeciler başarılı olsaydı Türkiye, bugün belki de hala iç savaş halinde olacaktı. Ancak hainlerin hesabı tutmadı ve Türk Milleti, sokaklara çıkarak bu alçak girişimi yerle bir etti.

FETÖ İLE AYNI SÖYLEMLER

Maalesef CHP, bu hain darbe girişimi karşısında tavrını demokrasiden yana koyamadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, "kontrollü darbe" yalanıyla bu diriliş destanını lekelemek istedi. Ancak, bu söyleme Türk halkı pirim vermedi.

Bunu gören CHP, seçime 1 yıldan az bir zaman kala, farklı bir algı çalışmasına girişti. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP'nin bu kentteki kurmayları tam kadro katıldı.

Ancak bu törenin oy devşirme uğruna yapılmış bir mizansen olduğu çok belliydi...

Yüzlerinde samimiyet yoktu.

İLÇE BAŞKANININ SKANDALI

CHP'nin 15 Temmuz'la ilgili FETÖ'cülerle nasıl ağız birliği içinde olduğunu gösteren adım ise, İzmir'den geldi. Kentin merkezi Konak'ın CHP İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, sosyal medyada 15 Temmuz'la ilgili çirkin mesajlar paylaştı.

"Kulak ağrılarım nedeniyle 15 Temmuz Fetöş tasfiye bayramına katılamıyorum özür dilerim" gibi ipe sapa gelmeyen, FETÖ'nün söylemleriyle örtüşen laflar etti.

CESARETİNİZ VARSA AÇIKLAYIN

Küçükoğullarından ve benzer söylemlerde bulunan CHP'lilere soruyorum...

Ne demek istiyorsunuz? Eğer niyetiniz FETÖ'yü ve hain darbe girişimine destek vermek ise lafı böyle eveleyip gevelemeyin, dilinizin altındakini çıkarın ve açık açık "Biz FETÖ'yü destekliyoruz" deyin... Ancak sizde bu cesaret yok.

Türk milleti, sizin gibilerin gerçek niyetini gayet iyi görüyor. 251 şehit verdiğimiz geceyle ilgili yapılan bu çirkin paylaşımlarla ilgili de bu millet elbet gereğini yapacaktır.

15 Temmuz'da Türk milletinin imza attığı destanı küçültmek isteyenler, FETÖ ile söylem birliği içinde olanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Atatürk'ün esaretten kurtardığı bu millet, sonsuza kadar hiçbir güç karşısında diz çökmeyecektir.

Küçükoğullarından'ın İzmir siyasetindeki özgül ağırlığı belki de sıfırdır. Ancak bu kişi netice itibariyle İzmir'in merkez ilçesinde CHP örgütünün başında olan kişidir ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Konak'taki temsilcisidir. Söylediği sadece kendisini değil partisini de bağlar. O yüzden ağzından çıkana dikkat etmek zorundadır."