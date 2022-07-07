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Gündem CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Gündem

CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, görevden uzaklaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 13:29:00 -
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar görevden uzaklaştırıldı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alınmıştı.

Kayalar dün serbest bırakılmıştı.

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