CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, görevden uzaklaştırıldı.
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar görevden uzaklaştırıldı.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alınmıştı.
Kayalar dün serbest bırakılmıştı.