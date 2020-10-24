CHP'li Aykut Erdoğdu millete hakaret: Barbarlar ve yamyamlar!
Millete hakaretlerde bulunan CHP'li Aykut Erdoğdu'dan yatırım kararını sekteye uğratacak skandal bir açıklama geldi.
Alman otomotiv devi Volkswagen'in kamyon fabrikası MAN'ı Türkiye taşıma kararı almasının ardından CHP'li Aykut Erdoğdu'dan yatırım kararını sekteye uğratacak ve millete hakarette bulunan skandal bir açıklama geldi.
Birçok şirketin Türkiye taşımasını görmezlikten gelen ve Volkswagen örneğini vererek Türkiye'nin kalkınmasında takoz olma siyaseti güden CHP'li Erdoğdu'nun "Burada barbarlar ve yamyamlar var" sözleriyle millete hakarette bulunması vatandaşlar tarafından tepki çekti.