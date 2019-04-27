CHP’li Atakum Belediyesi’nde İHL düşmanlığı

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti’den CHP’ye geçen Samsun Atakum Belediyesi’nde Özel Kalem Sekreterliği yapan Elçin Doğan’ın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında “Nerde ne kadar sapık varsa ya İmam Hatipli, ya Ensar Vakıflı Yere batsın sizin eğitim anlayışınız. Yıllarca bastırılmış duygularla büyütülmüşsünüz, kadından kızdan uzak, kaç göç yaşamış, makama mevkiye gelince saldırır olmuşsunuz. Çekin elinizi sübyanlardan, siz hasta ruhlu insanlarsınız. Tedavi olun, olamıyorsanız geberin gitsin” şeklindeki ifadelerin yer alması tepkiyle karşılandı.

İmam Hatipler ötekileştirilemez

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Eğitim Bir-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Yılmaz Demir, “31 Mart yerel seçimleriyle el değiştiren ve AK Parti'den CHP'ye geçen Samsun Atakum Belediyesi’nde daha dün bir bugün iki diyeceğimiz gelişmeler oldu. 23 Nisan günü Milli Egemenlik paneline çağrılan 28 Şubat’ın karanlık yüzü Nur Serter'den sonra Atakum Belediyesi’nde, Özel Kalem Sekreterliği’nde çalışan birinin İHL ve Ensar Vakfına yönelik ithamlarını kabul etmek mümkün değildir. Tamamen yanlış bilgi ve iftira dolu bilgilerin etkisiyle yapılan toplumu ayrıştırıcı, inanç ve değerlerimizi incitecek yaklaşım ve paylaşımların herkesi kuşattığı iddiasıyla seçimleri kazanan CHP’li belediyeye yakışmadı. Umarım bu hatadan dönülür ve gereken yapılır. İmam Hatipler bu milletin bağrından çıkmıştır. Ötekileştirilemez” ifadelerini kullandı.

Elçin Doğan

Görevden alındı, tepki üzerine özür diledi!

İmam Hatip düşmanlığını ortaya koyan Elçin Doğan görevden alınırken, sosyal medya üzerinden, konuyla alakalı bir özür mesajı yayınladı.

Elçin Doğan yayınladığı özür mesajında, “Dün gece yapmış olduğum paylaşımdan dolayı herkesten özür dilerim. Anneliğin vermiş olduğu hassasiyettendir. Anlayış göstermenizi temenni ederim” ifadelerine yer verdi.