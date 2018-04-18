CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek

Altay, TBMM'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim tarihine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomideki gelişmeler, demokrasideki daralma ve toplumdaki kutuplaşma nedeniyle seçimin bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Altay, "Genel Başkanımız daha 5 ay önce genel ya da yerel seçimin yapılması gerektiğinin altını çizmişti. Böyle baktığımız zaman seçim Türkiye'nin önünü açacaktır." dedi.

Toplumun yaşananların muhasebesini vicdanında yapacağını, Türkiye'nin içinde bulunduğu halin sorumlularını devletten uzaklaştıracağını ileri süren Altay, iyi bir karar olduğunu dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 2002'de Erdoğan'ı iktidara getirdiğini, şimdi de götüreceğini savunan Altay, Türkiye'nin bu yükü daha fazla taşıyamayacağını öne sürdü.

Bir gazetecinin, "Parti olarak nasıl bir hazırlık yapacaksınız?" sorusuna Altay, "Bir parti çok olağanüstü erken bir seçime bile hazır değilse parti değildir. CHP her hal ve şartta seçime her zaman hazırdır. Hazırlıklarımız, yarın seçim olacakmış gibidir. CHP seçimlerden birinci parti olarak çıkacaktır." karşılığını verdi.

Altay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği bir isim olup olmadığı sorusu üzerine, partinin yetkili organlarında görüşüleceğini, son kararı Parti Meclisinin vereceğini, kısa bir sürede de bu kararın alınacağını bildirdi.

Bir gazetecinin, "Baskın bir seçim diyebilir miyiz?" sorusunu Altay, "Bu baskın, erken bir seçim ama Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklamasından sonra, Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan tarafından, parti kurmaylarının da büyük çoğunluğunun bilgisi dışında bir temasın olduğu görülüyor. O bizi ilgilendiren bir şey değil, kendi meseleleri. Türkiye, Erdoğan'ı daha fazla sırtında taşıyamazdı, bence Türkiye için iyi olacak." diye yanıtladı.

Bir soru üzerine Altay, YSK'nin her hal ve şartta seçimleri yetiştirebileceğini aktardı.

"OHAL'in imkanlarını çok istismar ederse"

Altay, "Genel Kurulda OHAL görüşülüyor, 24 Haziran'da da OHAL devam ediyor olacak. Ne diyorsunuz?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"OHAL içinde seçim yapmak birçok mahsuru içinde barındırıyor. Hükümet, OHAL'in imkanlarını çok istismar ederse Türkiye'de istenmeyen olaylar olur. Bunun yaşanmasını istemeyiz. Ama OHAL şartlarında da olsa bu CHP'nin seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını engelleyemez. Biz OHAL şartlarında da bu seçimden birinci parti çıkacağız. Bildiğim bir çalışmayı söyleyeyim, AK Parti’ye bugüne kadar oy vermiş çok ama çok sayıda seçmenin şu psikoloji ve ruh ikliminde olduğunu biliyorum, 'Biz bu günaha daha fazla ortak olmayacağız. Sandığa gitmeyeceğiz.' eğilimi AK Parti seçmeninde çok yaygın."

Salim Uslu'nun değerlendirmesi

TBMM İdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM'de gazetecilerin, erken seçimle ilgili sorusu üzerine, seçimlere herkesin, her siyasi partinin hazır olması gerektiğini ifade etti.

Demokrasilerde kilidi halkın açacağını belirten Uslu, "Türkiye, tıkanmış bir sistemi açmak, yeni bir sisteme geçişi kolaylaştırmak bakımından bir an önce seçimleri yapmalı ve 'Seçim olmalıdır, olmamalıdır' tartışmasına son verilmelidir." dedi.

Türkiye'nin kuşatılmaya çalışıldığı bir süreçte düğümü halkın iradesinin çözeceğini kaydeden Uslu, "Biz seçimlere hazırız." diye konuştu.