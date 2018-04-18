CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklamasını, "Devlet Bahçeli, 2002'de Erdoğan'ı getirmişti, şimdi götürecek. Türkiye, Erdoğan'ı daha fazla sırtında taşıyamazdı, bence Türkiye için iyi olacak." diye değerlendirdi.18 Nisan 2018 Çarşamba 17:51
Altay, TBMM'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim tarihine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ekonomideki gelişmeler, demokrasideki daralma ve toplumdaki kutuplaşma nedeniyle seçimin bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Altay, "Genel Başkanımız daha 5 ay önce genel ya da yerel seçimin yapılması gerektiğinin altını çizmişti. Böyle baktığımız zaman seçim Türkiye'nin önünü açacaktır." dedi.
Toplumun yaşananların muhasebesini vicdanında yapacağını, Türkiye'nin içinde bulunduğu halin sorumlularını devletten uzaklaştıracağını ileri süren Altay, iyi bir karar olduğunu dile getirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 2002'de Erdoğan'ı iktidara getirdiğini, şimdi de götüreceğini savunan Altay, Türkiye'nin bu yükü daha fazla taşıyamayacağını öne sürdü.
Bir gazetecinin, "Parti olarak nasıl bir hazırlık yapacaksınız?" sorusuna Altay, "Bir parti çok olağanüstü erken bir seçime bile hazır değilse parti değildir. CHP her hal ve şartta seçime her zaman hazırdır. Hazırlıklarımız, yarın seçim olacakmış gibidir. CHP seçimlerden birinci parti olarak çıkacaktır." karşılığını verdi.
Altay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği bir isim olup olmadığı sorusu üzerine, partinin yetkili organlarında görüşüleceğini, son kararı Parti Meclisinin vereceğini, kısa bir sürede de bu kararın alınacağını bildirdi.
Bir gazetecinin, "Baskın bir seçim diyebilir miyiz?" sorusunu Altay, "Bu baskın, erken bir seçim ama Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklamasından sonra, Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan tarafından, parti kurmaylarının da büyük çoğunluğunun bilgisi dışında bir temasın olduğu görülüyor. O bizi ilgilendiren bir şey değil, kendi meseleleri. Türkiye, Erdoğan'ı daha fazla sırtında taşıyamazdı, bence Türkiye için iyi olacak." diye yanıtladı.
Bir soru üzerine Altay, YSK'nin her hal ve şartta seçimleri yetiştirebileceğini aktardı.
"OHAL'in imkanlarını çok istismar ederse"
Altay, "Genel Kurulda OHAL görüşülüyor, 24 Haziran'da da OHAL devam ediyor olacak. Ne diyorsunuz?" sorusu üzerine şöyle konuştu:
"OHAL içinde seçim yapmak birçok mahsuru içinde barındırıyor. Hükümet, OHAL'in imkanlarını çok istismar ederse Türkiye'de istenmeyen olaylar olur. Bunun yaşanmasını istemeyiz. Ama OHAL şartlarında da olsa bu CHP'nin seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını engelleyemez. Biz OHAL şartlarında da bu seçimden birinci parti çıkacağız. Bildiğim bir çalışmayı söyleyeyim, AK Parti’ye bugüne kadar oy vermiş çok ama çok sayıda seçmenin şu psikoloji ve ruh ikliminde olduğunu biliyorum, 'Biz bu günaha daha fazla ortak olmayacağız. Sandığa gitmeyeceğiz.' eğilimi AK Parti seçmeninde çok yaygın."
Salim Uslu'nun değerlendirmesi
TBMM İdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM'de gazetecilerin, erken seçimle ilgili sorusu üzerine, seçimlere herkesin, her siyasi partinin hazır olması gerektiğini ifade etti.
Demokrasilerde kilidi halkın açacağını belirten Uslu, "Türkiye, tıkanmış bir sistemi açmak, yeni bir sisteme geçişi kolaylaştırmak bakımından bir an önce seçimleri yapmalı ve 'Seçim olmalıdır, olmamalıdır' tartışmasına son verilmelidir." dedi.
Türkiye'nin kuşatılmaya çalışıldığı bir süreçte düğümü halkın iradesinin çözeceğini kaydeden Uslu, "Biz seçimlere hazırız." diye konuştu.
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kaleli1 sa önce inşallah hayırlı bir seçim olacak sağduyu çoğunlukla galip gelecektir milli ittifakımız kazanacaktır. !Y! bâri..3 sa önce 'Türkiye için !Y! olacak' diyor; ulan senin bile umudun yok, !Y!' ye mi bel bağladın! süleyman ışık5 sa önce 1 günlüklere kadro veripde yıllarını red ettiğiniz şahışlar varya onlar sandığı bekliyor AHMET6 sa önce Ha ha ha... Engin , bu iş bitmiştir. Yolcudur kemal, bakar mal mal. Vatandaş6 sa önce Bahçeli getirdi diyorsun Tayyip Erdoğan ı biz de sana şunu diyelim senin anlayacağın dilden Bahçeli nin getirdiği Tayyip Erdoğan şimdi Bahçeliyi sırtladı yukarılara taşıyor tabii sizin sırtınızdan, böyle laçka muhalefet olursanız ibocan8 sa önce Siz ilk once basinizdaki beceriksizden kurtulun ondan sonar konusun. Şeyhmus kaya9 sa önce Ortalık karışır diyor. Bu kahraman millet bir 15 temmuz yapar size denize değil uzaya gidersiniz. Bu memleketi boştamı sanıyorsunuz. Köpek havlar havlar yiğit kalktımı kuyruğunu bacaklarının arasına alır kaçar. Ver mehteri Sidk10 sa önce Sizde mahalle avratlari gibi car car konusuyonuz goruntu yok.Devlet teskilattir yonetmek marifet.Daha teskilat olusturup bir kongre yapamimissiniz sizin kadina zayi party teskilatini yonetmek bile fazla. Kul10 sa önce YENİLGİ PSİKOLOJİSİ YER EDEN BİR PARTİ.HALİYLE HAZIRDIRLAR.VATAN SATHI MUHAFAZA DERDİ OLAN KİMSELER KAZANMAYA LAYIKTIRLAR. İHTİLAFI DEĞİL İTTİFAKI DERT EDENLER ENDİŞE TAŞIRLAR.BU DEVLET MUHAFAZAKÂRLARIN ELİNDE YÜCELMEKTEDİR. NE MUTLU HAKKIN TARAFTARI OLANLARA. FATİH10 sa önce .... herseçimdeyeniliyorsunuzvehalacak cakkonuşuyor su nuz,,,,