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CHP'li Alper Taş sapkınlarla kol kola: Eşcinsellere ile birlikte çalışacağım

Sapkınlara her fırsatta destek veren CHP’nin ÖDP'den devşirme Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, seçildiği halde LGBT'liler ile çalışacağını söyledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:21
CHP'li Alper Taş sapkınlarla kol kola: Eşcinsellere ile birlikte çalışacağım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Artı TV’de Avukat Veysel Ok’un sunduğu “İnsan Hakları Ajandası” programına katıldı.

CHP’nin ÖDP'den devşirdiği Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş çok tartışma oluşturacak açıklamalar yaptı. Alper Taş, seçildiği taktirde LGBTİ'ler için meclis kuracaklarını ve onlarla çalışacaklarını söyledi.

Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu… Ve LGBTİ’ler de bu gökkuşağının önemli bir parçası. Zaten simgeleri de gökkuşağı.

Sonuç itibariyle onların sorunlarını bizzat kendi meclisleri ile çözmek… Bir meclis olacak ve biz o meclisle çalışacağız. Her düzeyde yaşadıkları ayrımcılığı ortadan kaldırma konusunda yerel yönetimin yetkileri ve o yetkilerin sınırlarını da aşarak dayanışma içerisinde olacağız.”

CHP'li ve HDP'li vekiller LGTB yürüyüşlerinde

Sapkınlara yönelik sürekli destek açıklamaları yapan CHP, LGBT yürüyüşlerinde HDP'li vekiller ile gövde gösterisi yapmıştı. 2015 yılında Beyoğlu'nda düzenlenen LGBT yürüyüşüne katılan CHP'li Mahmut Tanal eylemde hızını alamayıp TOMA'ya tırmanmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:21
  1. Alper Taş
  2. lgbt yürüyüşleri

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