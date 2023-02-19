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Gündem CHP’li Alpay Antmen namuslu ise özür diler!
Gündem

CHP’li Alpay Antmen namuslu ise özür diler!

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "CHP’li Alpay Antmen namuslu ise özür diler!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-02-19 10:58:00 -
CHP’li Alpay Antmen namuslu ise özür diler!

Ali İhsan Karahasanoğlu CHP milletvekili Alpay Antmen'in sosyal medyada yaydığı manipülatif deprem belgelerinin gerçek yüzünü ifşa etti.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kulağınıza küpe olsun..

Gerçekler, bazen kalın duvarların, koca dağların arkasında gizlidir..

Bazen elinde bıçak gördüğünüz kişiye saldırırsınız, ama onun amacı ameliyattır, haksızlık etmiş olursunuz.

Bazen elinde tabanca ile gördüğünüzü, katil ilan edersiniz, ama onun amacı, keleş ile ortalığı kan gölüne çevireni etkisiz hale getirmektir..

Siyasi olaylardan da örnekler vereyim:

Erbakan Hoca’nın 28 Şubat kararlarına, 5 gün direndikten sonra imza attığını görürsünüz..

“5 gün direndiğine göre, o kararlara imza atmak istemiyor. Ama mecbur kalmış” diyeceğinize, “Hoca da imzaladı. Siz niye 28 Şubat kararlarına karşı çıkıyorsunuz” derseniz..

Aslında gerçekte, Erbakan hocanın o kararlara imza atma niyeti olmadığı halde, darbecileri oyalamak için, başka çıkış yolu olmadığı için imzalamak zorunda kaldığını gözardı ederseniz.. Yanılmış olursunuz..

RP kapatıldıktan sonra, FP kapatıldıktan sonra, “Bundan sonra Milli Görüş çizgisindeki hiç kimseye, parti kurma hakkı verilmeyecek” algısı oluşturulduğunda, “Milli Görüş gömleğini, çıkarttık” diyen Tayyip Erdoğan’ın, bu sözünün baskı altında söylediğini gözlerden kaçırıp, “Bak bak ne demişti” diyerek, karşısına dikilir, bir de utanmadan, o cümleyi tehditler eşliğinde söyletenlerle kol kola girerek, kendi kardeşinizi suçlarsanız.. Yanılmış olursunuz..

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