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Medya CHP'li Ali Rıza Öztürk ile Mete Yarar canlı yayında birbirine girdi
Medya

CHP'li Ali Rıza Öztürk ile Mete Yarar canlı yayında birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2024-03-04 07:13:00 - 2024-03-04 07:15:47

Mahalli seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte gerilim arttı. Bu gece de CHP eski milletvekili ASli Rıza Öztürk ile Güvenlik Uzmanı Mete Yarar canlı yayında brbirine girdi. İşte o gergin anlar...

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, siyasi arenada gerilim giderek tırmanıyor.

Özellikle televizyon ekranlarında yapılan canlı yayınlarda yaşanan tartışmalar çoğu zaman sert münakaşalara dönüşüyor.

 

Bu gecenin tartışması ise tv100 ekranlarında yaşandı.

"BEN SENİN OĞLUN DEĞİLİM"

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile CHP 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk arasında yaşanan tartışmada Öztürk, Yarar'ın sesini yükselttiğini belirterek, "Ben senin oğlun değilim. Bana niye bağırıyorsun?" dedi.
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"BİZE ŞEY MUAMELESİ ÇEKMEYİN"

Bunun üzerine Mete Yarar, "Kim sana oğlum dedi ya? Benimle konuşurken lütfen bize şey muamelesi çekmeyin. Siz bize neyi söylüyorsunuz?" çıkışında bulundu.

 

Yarar'ın ifadesine karşı Öztürk'ün tepkisi giderek şiddetlendi ve ardından her iki tarafın da "Benimle böyle konuşma." demesiyle programda tansiyon iyice yükseldi.

Sunucu Başak Şengül yaşanan bu şiddetli tartışmanın ardından havanın daha da gerilmemesi için araya gitmek zorunda kaldı.

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