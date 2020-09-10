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Aktüel CHP'li Akın'dan elektrik tarifesinde "indirim" talebi:
Aktüel

CHP'li Akın'dan elektrik tarifesinde "indirim" talebi:

"Herkes elektrikte indirim beklentisi içinde. Ay sonunda EPDK tarafından 2020 yılı 4. Çeyrek Elektrik Tarifesi açıklanacak. Tarifelerde yapılacak indirim sanayicinin, çiftçinin, esnafın elini güçlendirecek. Nefes aldıracak"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:32:36 -
CHP'li Akın'dan elektrik tarifesinde "indirim" talebi:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Herkes elektrikte indirim beklentisi içinde. Ay sonunda EPDK tarafından 2020 yılı 4. Çeyrek Elektrik Tarifesi açıklanacak. Tarifelerde yapılacak indirim sanayicinin, çiftçinin, esnafın elini güçlendirecek. Nefes aldıracak." ifadesini kullandı.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, tarım, sanayi ve ekonomide sürdürülebilirlik bakımından elektrik fiyatlarında en kısa zamanda indirime gidilmesi, sanayici, esnaf ve çiftçiye enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için özellikle girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik destek ve teşviklerin artırılarak verilmesi gerektiğini vurguladı.

Salgın sürecinde tüm sektörlerin olumsuz etkilendiğini belirten Akın, "Sanayicimizden esnafımıza, çiftçimizden evdeki elektrik düğmesine çekinerek basan vatandaşımıza herkes elektrik indirim beklentisi içinde. Ay sonunda EPDK tarafından 2020 yılı 4. Çeyrek Elektrik Tarifesi açıklanacak. Tarifelerde yapılacak indirim sanayicinin, çiftçinin, esnafın elini güçlendirecek. Nefes aldıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Akın, konuya ilişkin Meclis'e verdikleri kanun teklifinin yasalaşması durumunda sanayici, çiftçi ve esnafın maliyetlerinde önemli düşüşler yaşanacağını, vatandaşın da bütçesindeki gediklerin kapanmasında önemli rol oynayacağını ifade etti.

Akın, teklif ve içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

"6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunu ile 3065 Sayılı KDV Kanunu'nda değişiklik isteyen teklifimiz, TRT payının ve enerji fonunun kaldırılması ile KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesini öngörüyor. TRT payının kaldırılması ve KDV'nin düşürülmesinin bile sanayide kullanılan elektrikte yüzde 34, ticarethane, tarımsal sulama ve konutlarda kullanılan elektrikte de yaklaşık yüzde 15 oranında indirim oluşturuyor."

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