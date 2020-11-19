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Ekonomi CHP'li Akın: "Pandemi sürecinde esnafa enerji faturaları için destek verilmeli"
Ekonomi

CHP'li Akın: "Pandemi sürecinde esnafa enerji faturaları için destek verilmeli"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:04:32 -
CHP'li Akın: "Pandemi sürecinde esnafa enerji faturaları için destek verilmeli"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgını sürecinde esnafa, enerji faturaları için destek verilmesinin şart olduğunu belirtti.

Akın, yazılı açıklamasında, daha önce getirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında en büyük sıkıntıyı esnafın yaşadığını hatırlattı.

Özellikle enerji maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığını buna karşılık esnafın gelirinin gittikçe düştüğünü savunan Akın, marttan beri 2 milyon esnafın bu durumdan olumsuz etkilendiğini aktardı.

Yeni tedbirler kapsamındaki kısıtlamalarla esnafın artık dayanacak gücünün kalmadığını vurgulayan Ahmet Akın, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde esnafa enerji faturaları için destek verilmeli. Şimdi ikinci bir dalga yaşanıyor ve son alınan tedbirler yine başta esnaf olmak üzere sanayici ve çiftçiyi olumsuz yönde etkileyecek. Özellikle enerji faturalarında çok ciddi artış oldu. Esnaf ve sanayici elektrikte indirim beklerken ekim ayında yüzde 5,7 oranında zam geldi. Bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 655 bin 226 abonenin elektrik ve doğal gazı, borcunu ödeyemediği için kesildi. Her ay ortalama 185 bin konutun elektriği, 80 bin konutun da doğal gazı, borcundan dolayı kesiliyor. Elektrik ve doğal gazda indirim yapmak mümkün."


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