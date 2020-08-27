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Aktüel CHP'li Ahmet Akın: "Vatandaşımız müjde ile faturalarda indirim beklentisine girdi"
Aktüel

CHP'li Ahmet Akın: "Vatandaşımız müjde ile faturalarda indirim beklentisine girdi"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:54:58 -
CHP'li Ahmet Akın: "Vatandaşımız müjde ile faturalarda indirim beklentisine girdi"

ANKARA (AA) - CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Vatandaşımız 'müjde' ile enerji faturalarında indirim beklentisine girdi. Şimdi 2023'ü bekleyebilecekleri ifade ediliyor. Vatandaşımızın faturalarına hemen yansıyacak düzenlemeler yapılabilir." değerlendirmesini yaptı.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Karadeniz'de doğal gaz bulunmasının ardından yaptığı açıklamaların günden güne değiştiğini ileri sürdü.

Dönmez'in açıklamalarına değinen Akın, "İlk gün 'cari açığımızı kapatacak, cari fazla vereceğiz' dediler. Sonraki gün 'cari açığa etkisi önemli ölçüde olumlu olacak' açıklamasını yaptılar. Şimdi de Enerji Bakanı, 'Bu keşifle yanlış algı olmasını istemem. Kademeli olarak ithalatımız azalacak' diyor. Teknik ve bilimsel verilerden uzak açıklamalar ülkemizin çıkarına değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'in "2023 itibarıyla doğal gaz fiyatları düşer" açıklamasını anımsatarak vatandaşların elektrik faturalarında indirim beklentisine girdiğini belirten Akın, "Şimdi 2023'ü bekleyebilecekleri ifade ediliyor. Vatandaşımızın faturalarına hemen yansıyacak düzenlemeler yapılabilir. Bununla ilgili bizim önerilerimizi dikkate alsınlar." açıklamasını yaptı.

Doğal gaz müjdesinin açıklandığı gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Türkiye'nin eksen değişikliği yaşayacağını" vurguladığını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Bakan Dönmez bu ifadeyi adeta yalanladı ve 'Bu büyüklük bizim iç piyasamızı etkileyecek. Bölgesel olarak Avrupa'yı etkiler mi, şu an bir şey demek güç' dedi. Bir Bakanın söylediğini diğer Bakan doğrulamaz bir yönetim anlayışı ile ülke yönetilmez. Türkiye'nin yönetilemediğini bir kez daha görmüş olduk."



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