CHP'li Ağbaba'dan tekel bayilerine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Kovid-19'la tekel bayilerinin 20.00'de dükkan kapatmasının ne ilgisi olduğunu kimse anlayabilmiş değil. Bu kısıtlama kararıyla on binlerce bayi kepenk kapatabilir, on binlerce kişi işsiz kalabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Kovid-19'la mücadeleyi fırsat bilerek alkollü içki satan tekel bayilere yönelik "haksız" faaliyet kısıtlamasının siyasi ve ideolojik bir karar olduğunu iddia etti.

Özellikle akşam saat 20.00'den sonra sadece alkol satışı yapan küçük esnafın kapatılmasının doğrudan yaşama yönelik müdahale olarak alınmış resmi bir karar niteliği taşıdığını savunan Ağbaba, bu kararın bir akıl tutulması olduğunu, 155 bin tekel bayisini ve onların geçindirmek zorunda oldukları aileleri ile 500 bin civarında kişiyi açlığa mahkum etmek anlamına geldiğini ileri sürdü.

Alkol satışı yapılan bakkal ya da büfelere ilişkin faaliyet kısıtlamasının bu anlamda kaldırılması veya diğer esnaf gruplarına olduğu gibi adil bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini aktaran Ağbaba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta alkol ve tütüne ilişkin vergi zamları, tekel bayilerine saat 22.00'den sonra içki satması durumunda 320 bin liraya ulaşan para cezaları gibi kararları 150 bin tekel bayisini zaten zor durumda bırakmıştı. Çoğu bayinin ruhsat saatleri zaten 01.00'e kadar geçerli olmasına rağmen 22.00 sonrası alkol satış yasağı, şimdi saat 20.00'ye fiili olarak çekilmiştir. Anayasa'da yer alan ticaret özgürlüğü hakkı ve ticari hayatın sürdürülebilirliğine aykırıdır. Kovid-19'la tekel bayilerinin 20.00'de dükkan kapatmasının ne ilgisi olduğunu kimse anlayabilmiş değil. Bu kısıtlama kararıyla on binlerce bayi kepenk kapatabilir, on binlerce kişi işsiz kalabilir. Tekel bayi esnafını ailesiyle birlikte geçim sıkıntısına sürüklemek hangi akla vicdana sığar? Fiili olarak 20.00 yasağının en azından 24.00'e çekilmesi ve evlere teslim yönteminin önünün açılması gerekmektedir."

Bugüne kadar alınan yasakların alkol tüketimini engellemediğini belirten Ağbaba, yüzde 270'e varan vergilerin, saat kısıtlamalarının insanları sahte alkole teşvik ettiğini öne sürdü.

Ağbaba, "Biz CHP olarak tekel yasağının makul bir şekilde yeniden düzenlenmesi için çağrı yapıyoruz." ifadesini kullandı.