CHP'li Adıgüzel, fındık alım fiyatının revize edilmesini istedi

TBMM (AA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık alım fiyatının 25 lira olarak revize edilmesini istedi.

Adıgüzel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, fındık alım fiyatının 25 lira olması için bir yıldır çaba gösterdiğini, daha fındık ağacındaki kar kalkmadan konunun gündemlerine geldiğini ve 25 liralık fındık fiyatı beklentisini genel başkan düzeyinde açıklayan tek siyasi partinin CHP olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık alım fiyatını 22,5 lira olarak açıkladığını anımsatan Adıgüzel, "Piyasanın altında olan bu fiyata rağmen fındık fiyatı geçtiğimiz günlerde serbest piyasada 26 liraları görmüştür. Fakat bugünlerde tekrar bilindik oyunlar bilindik çevrelerce sahneye konularak, fındık fiyatı tekrar 26 liradan geriye doğru düşürülmeye çalışılmaktadır." dedi.

Adıgüzel, açıklanan fındık alım fiyatının şu anki piyasa fiyatının gerisinde olduğunu belirterek, fındık alım fiyatının 25 lira olarak revize edilmesini istedi. Adıgüzel, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alımını 31 Aralık'ta sonlandırmayacağını ve yeni sezona kadar fındık alacağını açıklaması gerektiğini dile getirdi.

Basın toplantısında nadir hastalıklara da değinen Adıgüzel, nadir hastalıkların dünyada yaklaşık 400 milyon, Türkiye'de de 6-7 milyon insanı etkileyen ve daha çok çocukluk yaş grubunda ortaya çıkan hastalıklar olduğunu kaydetti.

Bugünlerde kamuoyuna yansıyan SMA hastalarının bulunduğunu ifade eden Adıgüzel, "Aileler yüksek maliyet ve devletin tedavi masraflarını karşılamaması nedeniyle genellikle yardım kampanyalarıyla yol almaya çalışıyorlar. Burada devletin tedavinin finansmanı, danışmanlık ve sosyal destek açısından sosyal devletin gereği olarak görevlerini yapması lazım." diye konuştu.



