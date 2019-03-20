CHP’li adaylardan homolara vaatler

Türk aile ve toplum yapısını hedef alan LGBTİ’li sapkınların siyasal alandaki en büyük destekçisi CHP, homolara yanaşmaya devam ediyor. 11 gün sonra gerçekleşecek yerel seçimler için aday gösterilen CHP’li belediye başkan adaylarıLGBTİ’li sapkınları meşrulaştıracak vaatlerde bulunuyor. CHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akbolat, yaşlı sapkınlar için trans bakım evleri açacakları vaadinde bulunurken, Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş da, belediyeyi homolarla yöneteceklerini deklare etti. CHP’nin Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin de, dereyi görmeden paçaları sıvadı ve homoseksüel sapkınlarla ‘LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokolü’ imzaladı. Türkiye tarihinin en kritik yerel seçimlerine giderken, CHP’li adayların sapkın homolara kucak açması tepki çekti.

Vatandaşa değil sapkınlara hizmet

Soros’un kirli paraları, AB ülkeleri ve Alman Vakıfları’nın finansman desteğiyle ülkemizin manevi dinamiklerine saldıran sapkın homolar, yine en büyük desteği CHP’den görüyor. Türkiye 31 Mart'ta tarihinin en kritik yerel seçimlerine doğru giderken, FETÖ ve PKK’lılarla kol kola giren CHP, LGBTİ’li sapkınlara da göz kırpıyor. CHP’nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat seçildiği taktirde, “Yaşlı translar için barınma evleri açacağım” dedi. Normal vatandaşlarımıza gitmesi gereken hizmetleri, ömürlerini sapkınlıkla tüketmiş ahlaksız LGBTİ’lilere harcayacağını belirten Akpolat, zihniyetlerinin kirliliğini gözler önüne serdi.

Sapkınlarla beraber yönetecekler

CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş da, kamu hizmetlerini sapkınlara peşkeş çekeceğini vaad ediyor. Beyoğlu Belediyesi’ni sapkın homolarla birlikte yöneteceklerini söyleyen Taş, “Biz bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu… Ve LGBTİ’ler de bu gökkuşağının önemli bir parçası. Zaten simgeleri de gökkuşağı. Sonuç itibariyle onların sorunlarını bizzat kendi meclisleri ile çözmek… Bir meclis olacak ve biz o meclisle çalışacağız. Her düzeyde yaşadıkları ayrımcılığı ortadan kaldırma konusunda yerel yönetimin yetkileri ve o yetkilerin sınırlarını da aşarak dayanışma içerisinde olacağız” dedi. CHP’nin Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin de sapkın homolarla bir araya gelerek, “LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokolü” imzaladı. Keskin’in dereyi görmeden paçaları sıvaması ise Şişli’yi çantada keklik olarak gördükleri yorumlarını da beraberinde getirdi.