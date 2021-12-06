CHP/HDP/PKK ortak mitingine tepki yağdı

Kılıçdaroğlu, Mersin’de düzenleyeceği miting öncesi Tunceli Ovacık’ta çıkan çatışma sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu’nun evine taziyeye gitti. Ardından da HDP/PKK’lı teröristlerle ortak miting düzenledi.

Şehit aileleri ile dalga geçti

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Türkiye Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir, CHP’nin samimi olmadığını belirterek şunları dile getirdi: “Bu yapılan hiç yakışık almadı. Eğer önceden HDP ile miting yapıp sonra şehit ailesini ziyarete gidecek olsaydı o ailemiz Kılıçdaroğlu’nu evinin kapısının önünden geçirmezdi. Eğer HDP ile ortak miting yapılacağı haberi de o şehit ailemizin kulağına gitseydi yine aynı tutum sergilenirdi. Bu yapılan şehit ailemizin onurunu zedelemiştir. CHP, HDP ile iş yapıyor. Bu artık körün görebildiği, sağırın duyabildiği kadar ayyuka çıktı. Bu durumu kınıyoruz. Bu yaşananlar şehit ailelerini üzmüştür. Helalleşme dediği buysa biz hakkımızı helal etmiyoruz. Bu durum şehit aileleri ile dalga geçmektir. Bizler CHP’nin biraz samimi olduğunu görsek kendilerine daha saygılı davranırız ancak samimi değiller.”

Her şeyi HDP ile ortak yapıyor

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da, şunları ifade etti: “Biz şehit aileleri ve gazi aileleri olarak bu konuda milyonlarca kez açıklamamızı yaptık, tutumumuzu ortaya koyduk ancak CHP lideri hâlâ aynı. Burada bir kez daha söylüyoruz, HDP ile arasına mesafe koymalıdır. Yapılan bütün çalışmalar HDP ile ortak yapılıyor. Bu durum ayyuka çıkmış durumda. HDP’nin yapılacak olan mitingde üyelerine katılma zorunluluğu getirmesi yapılan işbirliğinin yeniden geldiği boyutu gösteriyor. Bizler bu durumdan rahatsız oluyoruz. Atatürk’ün partisinin bu duruma düşmesi içler acısıdır.

İkiyüzlü Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu hangi yüzle vatanı için canını veren bir insanın ailesi ile görüştü. Hiç utanmadı şehit evinden çıkıp HDP’li teröristlerle ortak miting yaptı. CHP’nin ikiyüzlülüğü artık bu milleti bıktırdı. Bir taraftan şehit yakınları üzerinden prim yapmaya çalışacaksın bir taraftan da teröristlerle iş tutacaksın. Bu milleti salak yerine koymaktır. Ya çıkıp adam gibi HDP ile ortak iş tuttuklarını itiraf etsinler ya da oy uğruna şehit ailelerini kullanmaya çalışmaktan vazgeçsinler.”