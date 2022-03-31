CHP’den yine Ramazan takıyyesi

ÇINAR DEMİR ANKARA

Bütün bir yıl boyu işçiye, dindara ve halka zulmeden zihniyet, ramazan yaklaşırken, ‘yardımları artırın’ talimatı vererek yine oy avcılığına soyundu. Ele geçirdikleri belediyelerde, işçileri haksızca kapının önüne koyan, yardım derneklerinin faaliyetlerini engelleyen, öğrencilere el uzatan vakıfların kapısına kilit vuran CHP, her ramazanda olduğu gibi şimdi de ‘din istismarı’na soyundu. CHP Genel Merkezi, parti teşkilatlarına, ‘Ramazan’da sosyal yardımları artırın’ talimatı yolladı.

Yardım yeni akıllarına geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından belediyelere gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi: “Sayın genel başkanımızın çağrısıyla, belediyelerimizin sosyal yardımlarını ramazan ayında artırarak sürdürmeleri, ihtiyaç sahiplerini gıda krizine karşı desteklemeleri ve ramazan ayını huzur içinde geçirmelerine yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimizin, mevcut yardımlarına, iftar ve sahur desteklerini de ilave etmeleri, bunun yanında ramazan ayı için ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktır. Ayrıca, bağış kampanyaları başlatılması da faydalı olacaktır.”

Bukalemun gibi renk değiştiriyor

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şunları dile getirdi: “CHP, döneme ve seçim hesaplarına göre renk değiştiren bir partiye dönüşmüş durumda. Şimdi ramazan ayının gelişiyle tekrar takiyye ve din istismarı yapıyorlar. Belediyelerin elbette sosyal yardımda bulunmaları güzel; ancak binlerce kişiyi işten çıkaran zihniyetin samimi olmadığı aşikar. Kılıçdaroğlu’na soruyoruz; CHP’li belediyelerden çıkardıkları işçilere de yardımda bulunacaklar mı? CHP ikiyüzlü değil, çok yüzlü. ‘Teröre karşıyım’ der, tezkereyi onaylamaz. ‘Başörtülü kardeşimin yanındayım’ der, başörtünün iptali için mahkemeye gider. ‘Ramazan’da hayır yapacağım’ der, binlerce kişiyi işsiz, ekmeksiz bırakır.”