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CHP'den yeni israf! Mansur Yavaş Ankara'ya bir heykel daha dikecek

"İsraf düzeni" propagandası yapan CHP, yeni bir israfa hazırlanıyor. Kol saati heykelinin kaldırıldığını duyuran Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, TBMM ve Genelkurmay kavşağına M. Kemal heykeli yapacaklarını söyledi.

06 Ekim 2019 Pazar 00:44
CHP'den yeni israf! Mansur Yavaş Ankara'ya bir heykel daha dikecek

Ankara Kent Konseyi Başkanlığınca, 5 Ekim Gazi M. Kemal'in Ankara hemşehriliği kabulü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Gençlik Parkı Kabul Salonu’ndaki resepsiyonda konuşan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından nisan ayında TBMM ve Genelkurmay Başkanlığının yakınlarında yer alan kavşaktaki kol saati şeklindeki yapının kaldırıldığını anımsattı.

Bu noktaya M. Kemal heykeli yapılacağını açıklayan Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

“Maalesef 27 Aralık’a yetişmiyor ama ilk defa burada söylüyoruz. İnşallah 23 Nisan’a yetiştirmeye çalışacağız. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin önemli bir heykelini oraya yapıyoruz. Hem TBMM’ye hem bakanlıkların olduğu yerde en güzel bu heykelin yakışacağını düşünüyoruz. İnşallah bunu orada sergileyeceğiz.”

Milli günlerin bundan sonra çok daha görkemli kutlanacağını da ifade eden Yavaş, ortak değerleri, başkenti, Ankara’da yaşayan ve M. Kemal'i seven herkesi Ankaralı olarak kabul ettiklerini dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte hemşehriliği tatmak ve yaşamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 00:44
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. M. Kemal heykeli
  4. CHP israf
  5. CHP heykel

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