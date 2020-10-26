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Gündem CHP'den şaşırtan tavır
Gündem

CHP'den şaşırtan tavır

CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısına destek verdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Fransa'nın Türk mallarını almama gibi bir tavrı varsa Türkiye de bu hakkını kullanacaktır. Eğer karşı taraf bu boykotu uyguluyorsa, Türkiye'nin karşılık vermesi normal" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:17:00 -
CHP'den şaşırtan tavır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısına CHP'den de destek geldi.

Konu ile ilgili CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Din ve milliyetçilik aksı üzerinden ülkeleri getirdiği nokta bu. Fransa'nın yaptığı bu. Fransa'nın Türk mallarını almama gibi bir tavrı varsa Türkiye de bu hakkını kullanacaktır. Uzun süre devam ettirilmesi mümkün olmuyor. Bu tür boykotların karşılıklı maliyetleri halka oldukça yüksek olabiliyor. Eğer karşı taraf bu boykotu uyguluyorsa Türkiye'nin de karşılık vermesi normal." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan boykot çağrısı: Sakın Fransız mallarını satın almayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında yaptığı konuşmada, "Fransa'da Türk markalı mal satın alınmasın deniyorsa, buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını satın almayın." çağrısında bulunmuştu.

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