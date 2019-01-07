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CHP'den Mustafa Sarıgül açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Şişli'den aday gösterileceği iddia edilen Mustafa Sarıgül hakkında konuştu. Torun, "Hayri İnönü mevcut belediye başkanımızdır. Tüm aday adaylarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:01
CHP'den Mustafa Sarıgül açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul'un Şişli ilçesinde Mustafa Sarıgül'ün aday olmak istediği ancak CHP yönetiminin mevcut başkan Hayri İnönü'yü aday göstermek istediğine dair çıkan haberleri değerlendirdi. Torun, "Şu anda Şişli ve İstanbul'umuzun diğer ilçeleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bütün verilerin değerlendirmesini yapıyoruz. Bu değerlendirmeler ışığında da karar vereceğiz. Hayri İnönü mevcut belediye başkanımızdır. Tüm aday adaylarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

İki parti meclisinde açıklayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimler öncesi İstanbul'un ilçeleri ve İzmir'de aday belirleme çalışmasının sürdüğünü belirterek, "Bütün verilerin değerlendirmesini yapıyoruz. Bu değerlendirmeler ışığında da karar vereceğiz. Önümüzde yapılacak ilk parti meclisi toplantısında da kalan belediye başkan adaylarımızı da açıklamış olacağız" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:01
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Mustafa Saırgül
  4. Mustafa Sarıgül aday gösterilecek mi
  5. Mustafa Sarıgül CHP
  6. Hayri İnönü

YORUM YAZ

  • Şişle lan!Şişle lan!38 dk önce
    Eskiden ali naili erdem her dönem demirel' in banko milli eğitim bakanıydı. Bu zibid de yapıştı böyle Şişliye ha!
  • beyoğlunda gezersin, gözlerini süzersin.beyoğlunda gezersin, gözlerini süzersin.40 dk önce
    İnönü Şişli' nin, atatürk de Beyoğlu' nun belediye başkanı olmalıdır.

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