CHP'den Mustafa Sarıgül açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul'un Şişli ilçesinde Mustafa Sarıgül'ün aday olmak istediği ancak CHP yönetiminin mevcut başkan Hayri İnönü'yü aday göstermek istediğine dair çıkan haberleri değerlendirdi. Torun, "Şu anda Şişli ve İstanbul'umuzun diğer ilçeleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bütün verilerin değerlendirmesini yapıyoruz. Bu değerlendirmeler ışığında da karar vereceğiz. Hayri İnönü mevcut belediye başkanımızdır. Tüm aday adaylarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

İki parti meclisinde açıklayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimler öncesi İstanbul'un ilçeleri ve İzmir'de aday belirleme çalışmasının sürdüğünü belirterek, "Bütün verilerin değerlendirmesini yapıyoruz. Bu değerlendirmeler ışığında da karar vereceğiz. Önümüzde yapılacak ilk parti meclisi toplantısında da kalan belediye başkan adaylarımızı da açıklamış olacağız" dedi.