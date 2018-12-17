CHP'den Muharrem İnce açıklaması!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce’nin yerel seçimle ilgili, "Gördüğüm yanlışlıklar var ama seçime kadar sesimi çıkarmıyorum" sözlerine tepki gösterdi.

Muharrem İnce’nin yerel seçimlerle ilgili "Gördüğüm yanlışlıklar var ama seçime kadar sesimi çıkarmıyorum" ifadelerinin ve İstanbul konusunda sandık konulması gerektiği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Öztrak, "İstanbul’a aday belirleme sürecini Parti Meclisimiz götürüyor. ’Şu anda bazı hatalar görüyorum’ gibi sözlerini ben bu sürece CHP’nin seçime girerken yürüttüğü sürece yararlı olduğunu düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.