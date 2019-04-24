CHP'den metrobüsteki taciz olayıyla ilgili açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, metrobüste bir kadına tacizde bulunan kişinin CHP'ye üye olduğunun iddia edildiği ancak bunun gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Avcılar'a ilerleyen metrobüste dün bir kadın cinsel saldırıya uğradı. Saadetdere durağında yolcuların yardımıyla metrobüsten indirilen tacizci F.Ö., kadının görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından bugün polis ekiplerince gözaltına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen F.Ö.'nün kadının bağırması üzerine korktuğunu bu yüzden altına kaçırdığını ve taciz iddialarını kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu sırada, sosyal medyada bazı hesaplar F.Ö.'nün CHP ile ilişkilendiren paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama geldi.

'Partimize üye olmadığı belirlenmiştir'

Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İstanbul’da dün bir metrobüste yaşanan cinsel taciz olayından sonra sosyal medya platformlarında tacizci şahsın partimize üye olduğu iddia edilmiştir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde zanlının partimize üye olmadığı tespit edilmiştir.

Kadına karşı istismar suçunu işleyen kim olursa olsun tavrımız bu konuda nettir. CHP olarak önceliğimiz kadına karşı şiddet ve istismar vakıalarında kadının üstün menfaatini korumaktır.