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CHP'den Meclis'te büyük skandal!

Yeni kabinenin bakanları Meclis'te yemin ederken sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gelince CHP Grubu salonu terk etti. Yemin bitince milletvekilleri salona geri döndü.

10 Temmuz 2018 Salı 15:34
CHP'den Meclis'te büyük skandal!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin edip Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasıyla birlikte Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçti. Kabine üyelerinin belirlenmesinin ardından sıra yemine geldi. 

BAKAN SOYLU YEMİN EDERKEN SALONU TERK ETTİLER

Yeni kurulan kabinede de İçişleri bakanlığı görevine devam eden Süleyman Soylu TBMM'de yemin ederken CHP Grubu salonu terk etti. CHP GrubuYemin bitince milletvekilleri salona geri döndü. 


Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:34
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