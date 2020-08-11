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Siyaset

CHP'den karşı hamle! Muharrem İnce'nin videosunu yayınlayacaklar

Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesiyle ilgili belgeler yayınlayacağını söyleyen Muharrem İnce'ye CHP yönetiminin İnce'nin kendi açıklamalarından bir bölümünü içeren video ile karşılık vereceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 10:49:00 - 2020-08-11 10:52:09
CHP'den karşı hamle! Muharrem İnce'nin videosunu yayınlayacaklar

Yeni parti kuracağı iddialarıyla siyaset kulislerini hareketlendiren Muharrem İnce ile CHP yönetim arasındaki kavga devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde yalnız bırakıldığını gerekçe göstererek yeni bir yola başlayacağını açıklayan İnce, CHP’de panik havası meydana getirirken Kemal Kılıçdaroğlu ise sessizliğini koruyor.

CHP videosunu yayınlayacak

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi 'ortadan kaybolmakla' eleştirilen İnce, 12 Ağustos’ta o geceye ait bir takım belgeler açıklayacağını duyurmuştu. İnce’nin belge çıkışına CHP yönetimi ise bir video ile karşılık vermeye hazırlanıyor.

Adı gizli tutuan bir CHP MYK üyesi, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yaptığı bir konuşmayı gönderdi.

İnce’nin o videoda şu açıklamayı yaptığı ileri sürülüyor;

“Seçim sürecinde oylara müdahale edildiğini, sandıklarda çeşitli usulsüzlükler yaşandığını gördük. Görevli arkadaşlarımız bunlarla cansiperane mücadele ettiler. Onların sandıklara sahip çıkma azimlerini ve kararlılıklarını kutluyorum. Kendi adıma ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Seçimde, her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı rakamlar ve oranlarla anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar, toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum.”

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Yorumlar

abdrhman

kaybolduğu gece çilingir sofrasını kurmuş kutlama yapıyordu. seçim sarhoşu olmuştu. kılıçdaroğlandan fazla oy aldığı için sevinçliydi. şimdi chpkk nın başına geçmeye çalışacakta gücü yetmeye
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LOKAL ANESTEZİ

DENİZ BAYKAL I DA KASETLE GÖNDERMİŞLERDİ SIRA MUHARREM İNCE YE GELDİ SOLA OY VEREN KARDEŞLERİMİZİN BU OYUNA GELMESİNİ İSTEMEYİZ SOLUN YENİ ADRESİ MUHARREM İNCE NİN KURACAĞI PARTİ OLACAKTIR
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