CHP’den Kaftancıoğlu’na büyük şok! 'Hep domuzla, Ermeni meselesi ile hatırlanıyor

CHP’nin tartışmalı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun parti içerisinde başlattığı Mustafa Kemal tartışması olay oldu.

Ankara Gazetesi’nin haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti MYK’sında Canan Kaftancıoğlu’na tepki göstererek disiplin kuruluna sevk edilmesi gerektiği yönünde bir teklifte bulundu.

Bunun Üzerine CHP’li Faik Öztrak da Veli Ağbaba’ya sert çıktı.

Öztrak'ın Kaftancıoğlu’nu disipline sevk etme fikrinin büyük bir yanlış olduğunu belirttiği iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan Öztrak, “Halk, Canan Hanımı sürekli hatırlatıyor ve domuzla, Sakine Cansız’la ve Ermeni meselesi ile ilgili konuları hatırlatıyor. Canan Hanımı eleştirenleri hemen disipline verelim diyenler, hata yapanlar yerine, hatayı eleştiren vekilleri cezalandırmak istiyor. Buyurun yapalım o halde, vekillerin yüzde 80’ini disipline verip meclisi boşalttırın. Sayın genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu, bu tartışmayı bitirin. Herkes her aklına geleni söylemesin.” ifadelerini kullandı.