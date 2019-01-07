CHP'den İdris Naim Şahin bombası! İşte masadaki büyükşehir...
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in CHP’nin Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı olacağı iddialarına ilişkin CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Ortada bir görüşme süreci var" açıklamasında bulundu.07 Ocak 2019 Pazartesi 21:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP’nin Ordu adayının İdris Naim Şahin olacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
"Ortada bir görüşme süreci var"
'CHP’nin Ordu adayının İdris Naim Şahin mi olacak?' sorusunda Öztrak, şu cevabı verdi.
“Ortada bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır”.
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