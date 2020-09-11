CHP’den gündemdeki konuya ilişkin açıklama: AK Parti’nin yanındayız!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri sonrası uluslararası hukuku ayaklar altına alan Yunanistan, Fransa’nın da desteğiyle iyice şımardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Atina’yı gazlamak için Türkiye aleyhine skandal açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı açıkça hedef alan Macron, “Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız” diyerek büyük bir küstahlığa imza attı.

Yaşanan gerilime Türkiye sert bir cevap verirken, siyasi partiler de Macron’un hadsiz sözlerine karşı tek ses oldu. CHP de Doğu Akdeniz geriliminde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, tüm bu yaşananlara ilişkin Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Bülent Kuşoğlu, Birçok ülke gibi Fransa’nın da Doğu Akdeniz’i kendi iç meselelerinde kullandığını söyledi.

Macron’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri hakkında konuşan CHP’li Kuşoğlu, “Bu bizim milli meselemizdir. Dış politika bizim için milli meseledir” dedi.

“İktidara sahip çıkıyoruz”

İç siyasette Erdoğan ile Türkiye sorunlarını ayırdıklarını kaydeden Bülent Kuşoğlu, milli meselelerde böyle bir ayrım yapılmayacağını ifade etti. Kuşoğlu, “İktidara böyle bir meselede sahip çıkıyoruz. Onların ayırdığı gibi Türk halkıyla Erdoğan iktidarını biz ayırmıyoruz tabii ki. Ayırmamamız lazım.” diye konuştu.

Buna karşın CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Orta Doğu ve AB ile ilişkiler konusunda dış politikanın değiştirilmesi gerektiğini de savundu.