CHP'den flaş kurultay kararı!

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde hezimeti bir kez daha tatması, partililere genel başkanın ‘artık’ değişmesi gerektiğini düşündürdü. Son günlerde Türkiye’nin gündeminden düşmeyen kurultay tartışmalarıyla ilgili, MYK'nın ardından CHP sözcüsü Bülent Tezcan açıklamalarda bulundu.

“GÜNDEMİMİZDE YOK”

CHP sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin gündeminde kurultayın olmadığını söyledi. Tezcan, “Genel Merkez'imizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur.” diye konuştu.

“MYK’DA GÖRÜŞÜLDÜ, DEĞERLENDİRİLDİ”

Bülent Tercan, Olağanüstü kurultay sorusuna, “Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Evet bu konular MYK'da da görüşüldü değerlendirildi. Olağanüstü kurultayı gerektirecek bir durum yok. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en önemli engellerden biridir. 9 ay sonra yerel seçimler var. Kurultay zamanında yapılacaktır. Genel merkezin konuya yaklaşımı budur” dedi.