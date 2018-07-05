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CHP'den flaş kurultay kararı!

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin olağanüstü kurultaya gitmeyeceğini söyledi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:25
CHP'den flaş kurultay kararı!

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde hezimeti bir kez daha tatması, partililere genel başkanın ‘artık’ değişmesi gerektiğini düşündürdü. Son günlerde Türkiye’nin gündeminden düşmeyen kurultay tartışmalarıyla ilgili, MYK'nın ardından CHP sözcüsü Bülent Tezcan açıklamalarda bulundu.

“GÜNDEMİMİZDE YOK”

CHP sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin gündeminde kurultayın olmadığını söyledi. Tezcan, “Genel Merkez'imizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur.” diye konuştu.

“MYK’DA GÖRÜŞÜLDÜ, DEĞERLENDİRİLDİ”

Bülent Tercan, Olağanüstü kurultay sorusuna, “Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Evet bu konular MYK'da da görüşüldü değerlendirildi. Olağanüstü kurultayı gerektirecek bir durum yok. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en önemli engellerden biridir. 9 ay sonra yerel seçimler var. Kurultay zamanında yapılacaktır. Genel merkezin konuya yaklaşımı budur” dedi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:25
  1. CHP
  2. bülent tezcan

YORUM YAZ

  • Yunus 16Yunus 1651 dk önce
    BÜYÜK KONUŞMA BÜLENT, DIŞARDAN TALİMAT GELİRSE (KEMAL İ O KOLTUĞA GETİRENLER) TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALARSIN
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    CHP NİN BAŞINA KİM GEÇERSE GEÇSİN FARKETMEZ.PRENSİPLERİ,İLKELERİ BELLİDİR.GÖREVİ BELLİDİR.
  • mymy52 dk önce
    ingiltere ve abd.... yesinler birbirini
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