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Siyaset CHP'den ayrılanlara uyarı: "Kapıları bu kadar sert kapatmayın"
Siyaset

CHP'den ayrılanlara uyarı: "Kapıları bu kadar sert kapatmayın"

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CHP'den ayrılanlara uyarı: "Kapıları bu kadar sert kapatmayın"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Uşak'ta 74 il başkanının değiştiğini açıkladı. İl ve ilçe kongrelerinin 14 Şubat'ta tamamlanması planlanıyor; ayrılanlara kapı uyarısı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Uşak'ta partisinin il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Partide 74 il başkanının değiştiğini açıklayan Sarı, ayrılanlara "Kapıları bu kadar sert kapatmayın, açmak zorunda kalacaksınız" çağrısında bulundu.

Uşak'ın geçmişte siyasi görevleri nedeniyle sık sık ziyaret ettiği, yakından tanıdığı ve önem verdiği kentlerden biri olduğunu söyleyen Sarı, kentin güçlü siyasi duyarlılığına ve Kuvayımilliye ruhuna vurgu yaptı.

Örgütsel sorunlar ve yerel yönetimlerdeki ayrışmalar nedeniyle köklü değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Sözcü, "74 tane il başkanımız değişti. 60 küsur tane il başkanımız ilk defa il başkanı oluyor" dedi. Değişimin ölçeğine ilişkin "Belki de Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde böyle bir şey yoktur" değerlendirmesini yapan Sarı'ya göre parti "üçüncü kez adeta yeniden kuruluyor".

Parti içi mücadelelerin geçmişte de yaşandığını söyleyen Sarı; Ecevit ile İsmet İnönü, SHP-CHP tartışmalarının olduğu dönemde Erdal İnönü ile Deniz Baykal, ardından Baykal ile Sarıgül ve Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki mücadeleleri örnek gösterdi.

Kongre takvimi 15 gün ötelendi

İl ve ilçe kongrelerini 14 Şubat'ta tamamlamayı planladıklarını belirten Sarı, bir başka cümlesinde kongrelerin şubat ayının sonunda tamamlanmış olacağını söyledi. Ötelemeyi teknik sebeplere bağladı: "Takvim bir 15 gün ötelendi ama o teknik sebeplerden kaynaklanan bir ötelenme. Burada bir siyasal irade zafiyeti yok. Bizim irademiz nettir. 14 Şubat tarihi itibarıyla il ve ilçe kongrelerinin hepsini tamamlamış olacağız."

Genel merkez olarak eksiklerinin ve hatalarının olabileceğini, bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir değişikliği genel merkezden yönetmenin kolay olmadığını söyleyen Sözcü, Anadolu'daki "ikinci çapa" deyişini hatırlattı; ikinci çapayı örgütlerin yapacağını, kongre süreçlerini aşağıdan yukarıya bir yenilenme ve değerlendirme süreci olarak gördüğünü ifade etti.

"Dönüşler başladı" diyen Sarı, örgüt, parlamento ve belediye başkanları düzeyinde kendileriyle temas eden isimler bulunduğunu, biraz zamana ihtiyaçları olduğunu ve süreci iyi yönetmeleri gerektiğini aktardı.

Ayrılanları iki gruba ayırdı

Partiden ayrılanları ikiye ayırdığını söyleyen Sarı, ilk grubu "kendilerine siyasal ikbal ve koltuk arayanlar" olarak tanımladı ve bu kesimin süreci biraz köpürttüğünü belirtti. İkinci grupta ise "gerçekten bu tartışmalardan etkilenen bizim tabanımız" bulunduğunu söyledi; bu kesimle duygu bağının koparılmaması gerektiğini "Çünkü bunlar gelecekler ve bunlar bizim tabanımız" sözleriyle açıkladı.

İzmir'de bir büyükşehir belediye başkanının AK Parti'ye geçmesinin ardından yapılan protestoları örnek veren Sözcü, elinde Yeni Parti bayrağı tutan "Ayşe teyze" ile CHP bayrağı tutan "Ayşe teyze"nin aslında aynı duyguya sahip olduğunu anlattı. Art niyetli olanları ayırırken gerçekten iyi niyetli olan gerçek tabanı kucaklamak zorunda olduklarını söyledi ve "Burada ince bir denge var" dedi.

"İnsanlar gelir geçer. Siyasal mücadele gelir geçer ama Cumhuriyet Halk Partisi kalacak. Biz bugün emanetçiyiz" diyen Sarı, kalanlara da "giden arkadaşlara saygısızlık yapmayın" uyarısını yöneltti ve "Onlar gelecekler" dedi.

Şartların her geçen gün daha iyi olduğunu söyleyen Sözcü, kongre süreçlerinde partinin yeniden dinamizm kazanacağını düşündüğünü, bunu fırsata çevirmenin kendi ellerinde olduğunu belirtti: "Zaman bizim lehimize işliyor."

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