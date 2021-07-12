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Siyaset CHP'den akılalmaz açıklama! HDP'nin terörle bağlantısı yokmuş
Siyaset

CHP'den akılalmaz açıklama! HDP'nin terörle bağlantısı yokmuş

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin terörle bağlantısının olmadığını savunan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, "Terörle bağlantısı olmamış bir partinin kapatılmasının çok bir anlamı yok. PKK ile ilişkileri olsa demokratik zemine inmelerine neden gerek kalsın" diyerek milletin aklıyla alay etmeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 12:05:00 - 2021-07-12 12:05:30

CHP, HDP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak gerçekleştirmişti. Seçimlerin ardından HDP’den ittifak itirafları gelse de CHP ve İYİ Parti gizli ortaklıklarını açıklamıyordu.

"Her yerde açık açık yaptık"

HDP'li Hakkı Saruhan Oluç, "Biz meşru, demokratik bir parti olarak bir seçim taktiği uyguladık. Her yerde bu seçim taktiğini uyguladık ve açık açık yaptık" diyerek bu ittifakı itiraf etmişti. Hatta bu sözler Meclis tutanaklarına da geçmişti.

CHP'den "HDP'yi de ittifaka alalım" çıkışı

Medyascope yayınında açıklamalarda bulunan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, yerel seçimlerdeki ittifakın önümüzdeki seçimlerde de uygulanması gerektiğini savundu.

"Yerel seçimlerde nelerin başarılacağını gördük"

"Muhalefet neden birleşmiyor, bir talep var mı?" sorusunu cevaplandıran Binzet, "Bunun en güzel örneğini İstanbul seçimlerinde yaşadık. Türkiye'de böyle bir talep oluşmaya başladı. Demokratik güçlerin bizim üzerimizdeki birleşin baskısı oldukça fazla. Ankara'da İstanbul seçimlerinde belediye başkanı seçimlerinde bunların en güzel örneğini gördük yaşadık. Neleri başaracağımızı gördük. Önümüzdeki seçime de yansıyacaktır" dedi.

"HDP'nin terörle bağlantısı olmamıştır"

Konuşmasında HDP'nin terörle bağlantısı olmadığını iddia eden Burak Binzet, "Parti kapatmak demokrasinin özüne aykırıdır. Terörle bağlantısı olmamış bir partinin kapatılmasının çok bir anlamı yok. Siz bakmayın yaftalamalara. PKK ile ilişkileri olsa demokratik zemine inmelerine neden gerek kalsın. HDP, CHP kadar legal bir partidir" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

BK

siz gidin bunu dışardaki abilerinize anlatın onlar inanır bizi asla chphdpipsp= pkk siz busunuz ortaksınız parti kapatmak için binlerce neden var açık seçik ortada birde siyasi yasak verirlerse yemede yanında yat
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Ihpus icrimed

Chp 'de şuan mevcut KK ve vekilleri katil,terörist pkk uzantısı hdp'yi pamuklara sarıyorlar oy uğruna ! Bari chp hdp ile birleş zaten ne olduğunuzu herkes biliyor.11 seçimdir berabersiniz,ne değişti ,hep sn.R.Tayyip Erdoğan kazandı.Yine kazanacak topunuz gelse.
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