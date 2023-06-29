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Siyaset CHP'den 4 kişilik heyet Öcalan sevici Merdan için bakanlığa başvurdu!
Siyaset

CHP'den 4 kişilik heyet Öcalan sevici Merdan için bakanlığa başvurdu!

Yeniakit Publisher
2023-06-29 18:41:00 - 2023-06-29 19:37:00
CHP'den 4 kişilik heyet Öcalan sevici Merdan için bakanlığa başvurdu!

PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a "tecrit" uygulandığını iddia edip, tutukluluğuna itiraz eden Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a CHP sahip çıktı.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’ndan oluşan heyet Yanardağ ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

CHP tarafından konuya dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Tele 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın bir programdaki ifadeleri nedeniyle başlatılan linç kampanyasının ardından tutuklanması ve hakkında yürüyen hukuki süreci yakından takip etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere bir milletvekili heyeti görevlendirmiştir.

Aydın Milletvekilimiz Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekilimiz Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekilimiz Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekilimiz Kadri Enis Berberoğlu’ndan oluşan heyet, Merdan Yanardağ’ı ziyaret etmek amacıyla Adalet Bakanlığı’na gerekli başvuruyu yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Heyeti, Adalet Bakanlığı’ndan gelecek yanıtın ardından Merdan Yanardağ’ı cezaevinde ziyaret ederek, çalışmalarına başlayacaktır.

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