CHP’de yolsuzluk salgına dönüştü!

Yavuz Selim İstanbul

Ankara’da “bize ne vereceksin abi” skandalı, Bilecik’te yolsuzluk sebebiyle görevden alınan başkanın yerine gelenin de yolsuz çıkıp görevden uzaklaştırılması, Yalova’da dudak uçuklatan hırsızlık, Ceyhan’da milyonluk rant vurgunu, Menemen’de zimmet, Avcılar’da ihale avcıları, Kadıköy’de “Sağlam Arkadaş” çetesinin ardından bir skandal da Maltepe’de patlak verdi. Önceki gün Kadıköy’de, ondan kısa süre önce de Avcılar’da gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonları, CHP’li belediyelerdeki zincirleme hırsızlığın ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

“Ben buranın Allah’ıyım!”

CHP’li Kadıköy Belediyesinde “Sağlam Arkadaş Suç Örgütü” operasyonunda 194 şüpheli gözaltına alınmıştı. İlçedeki rüşvet vurgununda ruhsat için 30 bin TL, çatı tadilatı için 10 bin TL, izinsiz beton dökme için 1500 TL karşılığında kanun dışı uygulamalara göz yumulduğu belirlendi. Aralarında müteahhitlerin de bulunduğu itirafçılar, zabıta memuru C.U.’nun kendilerine, “Ben buranın -haşa- Allah’ıyım. Bana para verdiğiniz takdirde size ceza yedirmem” demesi üzerine zabıta memurlarına rüşvet verdiklerini söylediler. CHP’li Avcılar Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. “İhaleye fesat karıştırmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla Handan Toprak ile birlikte 11 kişi tutuklanmıştı.

Giden de gelen de yolsuz

CHP’nin ele geçirdiği Bilecik Belediyesinde suçüstü rüşvet skandalının ardından peş peşe yaşanan başkan değişimleri fıkralara konu olacak cinsten. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı ve belediye iştiraki Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan 200 bin dolar rüşvet istediği sırada suçüstü yapılarak tutuklandı. Ayrıca Şahin ve Erdağı’nın, Bilecik’in en değerli alanlarından Pelitözü Gölü’nün çevresindeki tarla vasıflı arazileri yakınları üzerinden çok ucuza aldıkları, bölgeyi imara açtıkları ve imar vasfını beş kata çıkardıkları ortaya çıktı. Başlatılan rüşvet soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin görevden uzaklaştırıldı. Belediye Başkanvekili olarak 3 Mart 2022’de CHP’li Muharrem Tüfekçioğlu göreve getirildi. Tüfekçioğlu’nun da Orman Kanunu’na muhalefet suçundan aldığı 1 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay’da onanınca onun başkanlığı da 2 Nisan’da düştü. 1 ay içinde 2 başkanı yolsuzluk nedeniyle değilen Bilecik’in üçüncü başkanı 8 Nisan’da bir diğer CHP’li Melek Mızrak Subaşı oldu.

İmar vurgunları yedi

31 Mart 2019’da göreve gelen Yalova’da Vefa Selman, Menemen’de Serdar Aksoy, Ceyhan’da Kadir Aydar, Urla’da Burak Oğuz rüşvet ve imar yolsuzlukları nedeniyle tutuklandı. Ceyhan Belediyesinde 300 milyon liralık rantın ortaya çıkması üzerine CHP’li Kadir Aydar tutuklandı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve beraberindeki 11 bürokrat, 50 milyon tutarındaki parayı zimmetine geçirdikleri gerekçesiyle yargılandı ve tutuklandı. Yalova Belediyesinde 50 milyonluk yolsuzluk sonrası CHP’li Başkan Vefa Salman görevden alındı. CHP’li Milas Belediyesindeki rüşvet ve irtikap operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Usulsüzlük ve ihaleye fesat karıştırmak” suçundan 14 yıl, 3. Ağır Ceza’da ise “Görevi kötüye kullanmak ve resmi belgede sahtecilik suçundan 10 yıl hapsi isteniyor. Ceza davaları birleştirilen Çerçioğlu yolsuzluk sebebiyle 24 yıllık hapis cezasıyla yargılanıyor.

İzmir’de çalan çalana

İzmir’in CHP’li Buca Belediyesine ‘ihaleye fesat karıştırmak’, ‘hırsızlık’ ve ‘zimmet’ suçlamasıyla düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. 17 buçuk milyonluk yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 4 kişi tutuklandı. Konak Belediyesinde Ruhsat Denetim Müdürlüğü görevli memurun da aralarında bulunduğu 4 kişi rüşvetten gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı Karaburun Belediyesine aile boyu zimmet operasyonu düzenlendi. Soruşturmada Belediye Başkanı İlkay Gürkan Erdoğan’ın yeğeni Derya Efe Girgin ve eşinin akrabası Handan Kalalı zimmetle suçlandı. 12 yıla kadar hapsi istenen İlkay Girgin Erdoğan’ın yargılaması sürüyor. Balıkesir’in CHP’li Gömeç Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişkin’in bir şirketten rüşvet istediği tespit edildi. Pişkin, görevinden uzaklaştırıldı.

Bize ne vereceksin abi!

Başkent Ankara’da CHP’li Mansur Yavaş ve iki Meclis Üyesinin ismi de yolsuzlukla gündemde. CHP 24. Dönem Ankara Milletvekili Sinan Aygün, ABB’deki 25 milyonluk rüşvet skandalıyla ilgili savcılığa şikayette bulundu. Aygün, TOGO İkiz Kuleleri’yle ilgili ABB Başkanı Yavaş ve iki CHP’li belediye meclisi üyesinin kendisinden “Bize ne vereceksin abi” diyerek 25 milyon rüşvet istediğini ifşa etmişti.