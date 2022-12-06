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Siyaset CHP'de yeni kriz patlak verdi! Cumhurbaşkanı adaylığına kapı aralayan Mansur Yavaş topu 6'lı masaya attı
Siyaset

CHP'de yeni kriz patlak verdi! Cumhurbaşkanı adaylığına kapı aralayan Mansur Yavaş topu 6'lı masaya attı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masada sık sık gündeme getirdiği ve Ekrem İmamoğlu ile ismi anketlerde geçen Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına açık kapı bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 19:39:00 - 2022-12-06 19:53:02
CHP'de yeni kriz patlak verdi! Cumhurbaşkanı adaylığına kapı aralayan Mansur Yavaş topu 6'lı masaya attı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir panelde, gençlerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yöneltilen soruya Yavaş, açık kapı bıraktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' organizasyonunda "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullanmış ve kürsüye Türk bayrağı rozeti ile çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi adaylık konusunda 'kesin' söylemlerine neden oldu.

Adaylığa açık kapı bıraktı

Katıldığı bir panelde üniversite öğrencileri ile buluşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna, açık kapı bırakarak cevapladı.

"6'lı masanın kararıdır"

Cumhurbaşkanı adaylığı anketlerinde ismi Ekrem İmamoğlu ile birlikte geçen ancak Kılıçdaroğlu'nun önlerine engel koyduğu Mansur Yavaş adaylık sorusuna, "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum. Sizlerin teveccühü, çok teşekkür ederim. Güzel bakan güzel görür. Ankara halkı bizi Ankara için seçti. Hizmet için bizi bekliyor. Bizden başka bir görev istenirse bu 6'lı masanın kararıdır" dedi.

CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'ndan günler sonra, Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açık kapı bırakması CHP içinde adaylık krizine yeni bir boyut kazandıracak.

Akşener: İmamoğlu veya Yavaş ismine 'hayır demeyiz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, "Mansur Bey'e de adı geçtiği için Ekrem Bey'e de hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem o masada oturan diğer siyasi partilerin seçmenlerinin de sevgisi ve saygısı var. Bütün anketlere ikisi birden konuluyor. Hatta ben aleni bir biçimde, 6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim." ifadelerini kullanmıştı.

 

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