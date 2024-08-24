CHP’de yeni darbe mi oldu? Resmen harekete geçtiler

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, CHP'de bir darbe mekanizmasının harekete geçtiğini ifade etti. Tayiz, Özgür Özel hakkında çıkan dedikoduların bir operasyonun parçası olduğunu söyledi. Bu dedikoduların Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesinde dolaşıma sokulmasının manidar olduğunu belirten Tayiz, CHP'deki genel başkanlık mücadelesinin itibar suikastlarıyla yürütüldüğünü dile getirdi. Kurtuluş Tayiz, şunları kaydetti:

"Dedikodu deyip geçmeyin. Eğer siyasi kişilerle ilgiliyse bu dedikodu, bir operasyonun habercisi ve parçası olarak görülebilir.

Özgür Özel'in "ayağından vurulduğu" dedikodularının da boşuna çıkarılmadığı anlaşılıyor. Özgür Özel hakkında ne hikayeler döktürüldü! Dedikodu odalardan fısır fısır taştı, meraklı bütün kulaklara ulaştı. İkna edici ve inandırıcı görünsün diye de yaşını başını almış kerli felli adamların sosyal medya hesaplarından bu hikayeler ciddi ciddi paylaşıldı.

Ayrıntılarına burada değinecek değilim. Hem özel hayatı ilgilendirdiğinden hem de siyasi bir operasyonun konusu olduğundan.

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Deniz Baykal'ı hatırlayalım. Koltuğunu nasıl kaybetmişti? Kasetleri piyasaya sürülerek istifaya zorlanmıştı. Özgür Özel'inki ise dedikodu düzeyinde kalan söylentiler. Ama anlaşılıyor ki, Özgür Özel'i de koltuğundan etmek için itibar suikastının düğmesine basılmış. Daha devamı da geleceğe benziyor, bu dedikoduların. Muharrem İnce'ye neler yapılmadı ki? İnce'nin üzerine öyle gittiler ki kasetlerle, montaj evraklarla seçimlere girdiğine bin pişman ettiler.

Özgür Özel hakkında dedikoduların Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dolaşıma sokulması da manidar değil mi?

Oysa baba-oğul birbirine düşmüştü. Kılıçdaroğlu'nun iddiasına göre de oğlu tarafından sırtından hançerlenmişti. Ne oldu? Tekrar baba-oğul oyununa geri mi dönüldü?

CHP'deki kurultay öncesi birileri yeniden düğmeye bastı; CHP'de genel başkan götüren ahlaksız darbe mekaniği yeniden harekete geçirildi.

Bunun sebebi ise Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğunda bir emanetçi gibi oturmaması herhalde. Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu döneminde inşa edilen ülkeyi germe ve toplumu kamplaştırma siyasetini terk edeceğini açıkladı. Bu yolda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etti. Liderler arasında birkaç olumlu görüşme de gerçekleşti. Özgür Özel'i CHP'de bir adım öne çıkaran bu gelişmeler Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri planda kalmasını getirdi. Özgür Özel'in Baykal gibi koltuğundan edilmek istenmesinin arkasında bu gelişmelerin olduğu görülüyor."