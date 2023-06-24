CHP’de şok iddia! İl başkanı çıkıp açıkladı! Herkes şaşkın

Seçimlerin ardından ‘değişim’ taleplerinin gündeme geldiği CHP’de 81 il başkanının imzasıyla yayınlanan ortak açıklama tartışılıyor. Bir CHP il başkanı, metne imza atmadığını söylerken kendisi gibi imza atmayan il başkanlarının bulunduğunu da kaydetti.

halktv.com.tr’den Seyhan Avşar, “Bildiriyi Tüm İl Başkanları İmzaladı mı?” başlıklı yazısında, ortak metne dair edindiği bilgileri aktardı.

Çok sayıda il başkanıyla konuştuğunu belirten Avşar, “Toplantı oldukça hararetli geçmiş. Başkanlar, CHP Genel Merkezi’nin, milletvekilleri belirleme sürecinde örgütün fikrini almadığını, seçimin kaybedilmesinin en büyük nedeninin de bu olduğunu aktarmış. Değişim isteği burada da bazı il başkanları tarafından dillendirilmiş ve tüzük kurultayı yapılması gerektiği konusunda bir direnç oluşmuş. Günün sonunda, sert eleştiriler yapan il başkanları sakinleştirilmiş ve ortak bir metnin hazırlanarak kamuoyuna sunulması kararı alınmış” diye yazdı.

Metnin hazırlanması görevinin, İstanbul, Ankara, İzmir ve Manisa il başkanlarına verildiğini aktaran Seyhan Avşar, şöyle devam etti:

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“Bazı il başkanları metnin içeriğine itiraz etmiş. Dünkü metinde yer alan, “Demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımızı tamamlayacağız” ifadeleri ise itirazlar üzerine metne eklenmiş.

Bir kısım il başkanı ise, CHP’ye yönelik eleştirilerin ve iç tartışmalarının yaşandığı böylesi önemli bir süreçte il başkanlarının açıklama yapmasının doğru olmadığını dile getirerek ortak metne itiraz edip, imza atmayı reddetmiş. Ancak buna rağmen metni 81 il başkanın imzaladığı söylenerek kamuoyuna duyuruldu.

İmza vermeyen il başkanlarından birini dün telefonla aradım. O başkan, “Ortak açıklamalarda birkaç kişi tespit edilir metin onlara yazdırılır. Bu doğru bir yöntemdir. Ancak buradaki mesele metni 4 arkadaşımızın yazması değil. Bu metni yazanları kimlerin belirlediği... Söz konusu metne, ben ve benim gibi imza vermeyenler oldu. Ancak metin 81 il başkanın imzaladığı bir metinmiş gibi basına yollandı” dedi.”