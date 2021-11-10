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Gündem CHP'de skandal patladı! Önce rüşvet sonra...
Gündem

CHP'de skandal patladı! Önce rüşvet sonra...

İzmir’de CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda büyük bir skandal ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 13:27:00 -
CHP'de skandal patladı! Önce rüşvet sonra...

İzmir’de CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, rüşvet karşılığında uygunsuz ve kaçak binalara yapı kullanma izni verdiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'rüşvet almak', 'rüşvet vermek' ve 'rüşvete aracılık etmek' suçları kapsamında 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Kemalpaşa'da izinsiz bina inşa eden firma ve vatandaşlara rüşvet karşılığında ceza kesilmediği, yasal mevzuata uygun olmayan binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verildiği tespit edildi. Aralarında rüşvet alan 6 belediye görevlisinin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, rüşvet operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu. Kendisinin de belediye binasına gelmesiyle olaydan haberdar olduğunu söyleyen Karakayalı, "Bir şikâyet üzerine olmuş bir olay. Gelişmeleri takip edeceğiz. İmar konularıyla alakalı şikâyetler geliyordu. Şu an tam olarak olay nedir, neyin nesidir, kim, neden alındı bilmiyoruz. Daha sonra detaylı açıklama yapacağız" dedi.

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