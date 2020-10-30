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Gündem CHP'de skandal! Andımız'ı yanlış okudular
Gündem

CHP'de skandal! Andımız'ı yanlış okudular

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları üyeleri, hep bir ağızdan okudukları Andımız'ı yanlış ve eksik okudu.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 03:10:00 -
CHP'de skandal! Andımız'ı yanlış okudular

İzmit'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında CHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi. İzmit Yürüyüş Yolu'nda yapılan kutlama yürüyüşünün ardından Kent Meydanı'nda konuşmalar gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları üyeleri, açtıkları dev Türk bayrağının etrafında, hep bir ağızdan Andımız'ı okumaya başladı.

Yanlış ve eksik okudular

Doğrusu, "Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak" olan Andımız'ı, "Küçüklerimi korumak, büyüklerimi sevmek" olarak okuyan CHP'li gençler, daha sonra "Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir. Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim" kısmını atlayarak, "Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" sözlerini hep bir ağızdan söyledi.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaşanan duruma tepki gösterdi.

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