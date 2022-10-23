CHP'de Sezgin Tanrıkulu depremi: Sana ne kardeşim...

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'nin kimyasal silah kullandığına yönelik iftirada bulunmasının ardından CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, skandal sözlere destek vermişti. Sezgin Tanrıkulu iddiaları Meclis'e taşıyacağını belirtmişti. Tanrıkulu'na CHP'li vekilden çok sert tepki geldi.

"Sana ne kardeşim"

TV100'de yayımlanan Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gürsel Erol gündeme dair soruları yanıtladı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Sezgin Tanrıkulu ile ilgili soruya şu şekilde cevap verdi;

Kendi partinizin içinde bunu araştıracağız, meclise soracağız diye farklı görüşler de var, bu ne diyorsunuz" sorusuna Erol, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ise, "TSK, Türkiye'nin onuru ve namusudur, hepimizin sahip çıkması gerekir. Kurumlarda yanlış yapan yöneticiler olabilir, kurumlar hiçbir zaman siyasetçinin hedefinde ve eleştirisinde olmamalı.

TSK'nın eylemleri sorgulanamaz, eleştirilemez ve o eleştirileri de sorumsuzca buluyorum. CHP'nin köklerinin nereye dayandığını bilmeyenlerin bu şekilde açıklama yapmasını asla doğru bilmiyorum, o açıklamayı yapan arkadaşımız MYK'da gündeme gelecektir. Uluslararası güçlerin olduğu bir bölgede 'TSK kimyasal silah kullandı' ya arkadaşlar bu oyunlara gelmeyin, bu aptalca iddialara, karalamaya hele de seçime giderken sana ne kardeşim. Bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na da gıkını çıkarsana Meral Akşener! Bu hadsizliği neden kınamıyorsun? Siyaset CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na da gıkını çıkarsana Meral Akşener! Bu hadsizliği neden kınamıyorsun? Meral Akşener ! Bu hadsizliği neden kınamıyorsun?" target="_blank">