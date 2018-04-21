CHP’de seçim paniği!

Erken seçim kararından sonra panikleyen CHP’yi sandık korkusu sardı. Her fırsatta erken seçime hazır olduklarını belirten ve hükümete hodri meydan çağrısı yapan Kılıçdaroğlu’nun erken seçim karşıtı söylemleri dillendirmesi tepki çekti. Girdiği her seçimi kaybeden ve bir kez daha koltuğunu da kaybetme tehlikesiyle karşıya kalan Kılıçdaroğlu, OHAL’i bahane ederek milli iradeyi şimdiden gölgelemeye çalışıyor. Seçime 2 ay kalmışken muhalif kanadın darmadağın görüntü sergilemesi dikkatlerden kaçmadı. Cumhur İttifakı’nın siyasileri, CHP’nin korkusunu analiz ettiler.

ŞAİBE OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, “Erken seçim için ‘Hodri meydan’ diyorlardı. Seçim kararı aldığımızda ise hazırlıksız yakalandıklarını söylüyorlar. Kılıçdaroğlu’nun yüreği yetiyorsa ya kendi aday olsun. Ya da saz çaldırdıkları Demirtaş olsun” dedi. Seçim sonuçlarına şimdiden gölge düşürmeye çalıştıklarına dikkat çeken Metiner, şöyle devam etti: “OHAL üzerinden bir endişe izhar ediyorlar. 16 Nisan referandumunun sonuçlarına nasıl şaibeli hale getirmeye çalıştılarsa aynısını şimdi yeniden yapmak istiyorlar. Sandığa gömüleceklerini biliyorlar. Cumhur İttifakı’nın Meclis’te açık ara çoğunluğu sağlayacağını ve Erdoğan’ın büyük bir oy oranıyla seçileceğini çok iyi biliyorlar.”

ENDİŞELİLER ÇÜNKÜ KAYBEDECEKLER

Metiner, şunları dile getirdi: “Endişeliler, efendiler endişeli çünkü. 24 Haziran da bir kez daha kaybedeceklerini görüyorlar. Üst akıl bunu görüyor. FETÖ’nün iplerini elinde tutan, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olan güçler bunu görüyor. Cumhur İttifakı’nın karşısındakiler ipe un seriyor. Ne yapsalar boş. 15 Temmuz da Pensilvanya’daki iblise verilen rol, şimdi siyasi aparatlarına verilmiş durumda. O yüzden OHAL üzerinden bir tartışma açıyorlar. Eski Türkiye’nin bütün artıkları kaybedecek. . Bu yüzden kuyruklarına basılmışçasına feveran edip duruyorlar” dedi.

DÖRDE BEŞE BÖLÜNMÜŞ BİR CHP

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan da, “CHP diye bir şey mi var şu anda. Ne dediği belli olmayan bir parti. PKK’nın sözcülüğünü yapıyor” dedi. CHP’ye asla güvenilemeyeceğini belirten Adan, şunları ifade etti: “Afrin’e girmeyelim diyen bir partinin yapacaklarıyla ilgili çok ciddi endişelerimiz var. Şu anda aday bulmakta zorlanan, aday çıkarmakta zorlanan dört beş farklı CHP var karşımızda. OHAL’in kalkması için oturma eylemleri başlatan, PKK’nın sözcüsü konumuna düşmüş bir parti. Bunların MHP’ye saldırması normal”

SONLARI HÜSRAN OLACAK

Türkiye’de siyasetin millet için yapıldığına dikkat çeken Celal Adan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde siyaset milletimiz için yapılır. Siyaset yaparken temel strateji mutlaka bu olmalıdır. CHP’nin de bu ölçülerle siyaset yapmasında fayda var. CHP’nin seçimden korkması absürt bir durum. Bir muhalefet partisinin seçimden korkması kadar acayip bir durum olamaz. Çıksınlar kendilerini ifade etsinler. Zaten sonları hüsran olacaktır.”

HER KAFADAN BİR SES ÇIKIYOR

CHP İstanbul Milletvekili Didem Enginile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday adayı olduklarını açıkladılar. Öztürk Yılmaz, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Genel Başkanımızın aday olması durumunda kendisine sonsuz desteğim var, destekleyeceğim. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının bu görevi bana tevdi etmesi halinde adayım” dedi. Didem Engin ise yaptığı açıklamada, “Şimdi güzel ülkemizin vatansever evlatları olarak yeni şeyler söylememizin zamanı” ifadelerini kullandı.

“İNCE” HESAPLAR...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluile parti genel merkezinde görüşen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İncede, “Ben daha önce de söylediğim gibi, CHP Genel Başkanı’nın doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini, olacağını, olursa hep birlikte çalışacağımızı iletmiştim, yine ilettim Sayın Genel Başkan’a, o kendi takdiridir” dedi. Kulislerde konuşulan ise Kılıçdaroğlu ve İnce’nin, Erdoğan karşısında kazanamayacaklarını bildikleri için ateş topunu birbirlerine attıkları yönünde. Zira yeni sisteme göre, bir kişi hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamıyor. Cumhurbaşkanı adayı olan milletvekili seçilme şansı bulunmuyor.