CHP'de ortalık karıştı! Özgür Özel'e yeni rakip çıktı

CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in isteğiyle 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği olağanüstü kurultay kararı alındı. Koltuğu Özel'e kaptıran CHP'nin bir önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu parti içinde yeniden aktif bir rol almak için çalışmalarına devam ederken gazeteci Barış Yarkadaş ise başkanlık yarışıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

BOMBA TUNÇ SOYER İDDİASI

TV100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında CHP'ye yönelik çarpıcı kulis bilgisini paylaşan Yarkadaş, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Özgür Özel'in karşısına çıkarak CHP Genel Başkan adayı olmak istediğini öne sürdü.

"CİDDİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTECEK"

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Açıklamasının devamında Soyer'in Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan destek isteyeceğini ifade eden Yarkadaş, "Şu an CHP kulislerinde konuşulan şey Tunç Soyer'in önümüzdeki süreçte CHP Genel Başkanlığı için çalışma yürüteceği yönünde. Tunç Soyer önümüzdeki günlerde Kemal Bey ile Ankara'da bir araya gelecek. Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir randevu isteyerek İmamoğlu ile de görüşüp destek arayacak" şeklinde konuştu.

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