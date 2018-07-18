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CHP'de ortalık karıştı! O vekiller de çağrı yaptı

CHP'li Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Orhan Sarıbal ve Ali Şeker gibi isimlerin başı çektiği milletvekilleri olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:48
CHP'de ortalık karıştı! O vekiller de çağrı yaptı

'Gelecek İçin Biz’in açıklamasında, “24 Haziran sonuçları CHP’de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğin eseridir. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi’nin mevcut yönetimi, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrarlıdır. Yeni bir siyasete olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bugünün olağanüstü koşulları, siyasi mücadeleyi toplumla buluşturacak, Meclisi de içeren ama mutlaka onun da dışına taşan bir siyaseti gerektirmektedir” denildi.

Açıklamada, partinin, “sağdan oy alma” kaygısıyla içine düşürüldüğü siyasetsizlik ve ideolojik kafa karışıklığının acilen giderilmesi gerektiği ve sol bir program hazırlanması gerektiği belirtildi. Parti içi iktidarı korumaya yönelik anlayışın terk edilmesi ve tüzüğün değiştirilmesi istendi.

Bundan sonraki süreçte yerel seçimde adayların ön seçimle belirlenmesi, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının oluşturulması, seçim güvenliği ile ilgili kaygıların giderilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'DELEGELERİ İMZA VERMEYE DAVET EDİYORUZ'

“24 Haziran seçimleri sonrasında halkımız hak etmediği bir moral bozukluğuna itilmiştir. Partimize gönül veren geniş halk kesimlerinde mevcut yönetimin inandırıcılığını yitirdiği görülmektedir. Bu nedenle, partimizi tekrar umut haline getirecek, Türkiye’yi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanmalıdır. Genel Merkezimizin bu olumsuzluklar karşısındaki kayıtsız duruşu, parti içinde de hoşnutsuzlukları artırmıştır. Faşizme karşı omuz omuza mücadele etmesi gerekenlerin karşı karşıya gelmesine, yoldaşlık hukukunun bozulmasına izin vermemiz mümkün değildir. Bütün bu tespitler ve seçim sonrasında ortaya çıkan durum, partimizin vakit geçirmeden Olağanüstü Kurultay'a gitmesinin zorunlu hale geldiğine işaret etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi delegelerini olağanüstü kurultay için imza vermeye davet ediyoruz.”

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:48
  1. chp
  2. Selin Sayek Böke
  3. İlhan Cihaner
  4. Orhan Sarıbal
  5. ali şeker

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