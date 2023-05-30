CHP'de ortalık iyice karıştı! 'Kılıçdaroğlu çekilirse aday olacağım!'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden yenilgiyle ayrılmasının ardından bazı CHP'liler istifa çağrısı yaptı. CHP eski İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak istifa etmesi gerektiğinin mesajını verdi.

CHP Eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, katıldığı radyo yayınında Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını ve CHP'nin kongre sürecini değerlendirdi. Kongre takviminin yaklaştığına dikkat çeken Tekin, kendini yenilemiş, dinamik kadroya ihtiyaç olduğunu söyledi.

PARTİSİNE TEPKİ: SAHADA DOLAŞIRKEN BENİMLE KAFA BULDULAR

"Değişime kapalı olan bir siyasi parti yaşayamaz, ayakta duramaz. Tabii ki değişim olacak." ifadesini kullanan Tekin, partisini şu sözlerle eleştirdi:

"Siz seçimden seçime sahaya çıkarsanız olmaz. Bugün başlayacaksınız. Ben deli dana gibi tek başıma yüz bin kilometre yol dolaştım. Dolaşırken bile benimle kafa buldular. Acaba genel başkanlık için mi dolaşıyor dediler. Kafaları böyle çalışıyor maalesef."

"İMAMOĞLU ŞU AN GÖREVİNİ YAPIYOR"

Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı yönündeki iddialara ilişkin şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Belediye başkanımız şu an görevini yapıyor. Tabii ki önümüzdeki süreçte nasıl bir karar alıp almayacağını bilemiyorum. İmamoğlu başarılı bir belediye başkanıdır, başarılı bir siyasetçidir."

KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİRSE ADAY OLACAĞINI AÇIKLADI

Gürsel Tekin, kendisinin genel başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik sorulan soruya ise şöyle cevap verdi:

"Zamanı, günü gelince düşünürüz. Genel başkanım çekilirse düşünürüz. Çünkü ben genel başkanla yol yürümüş bir arkadaşıyım. Her şeye rağmen bizim fıtratımızda adam satmak yoktur."

Tekin, "Siz Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacaksınız bunu söylüyorsunuz değil mi" sorusunu "Tabii inşallah" diye cevapladı.