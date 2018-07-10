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CHP’de muhalifler delege avına çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran hezimetinin ardından yönetimin istifa etmesini isteyen partilileri ‘disipline sevk’ ve ‘ihraç’ tehdidiyle bastırmaya çalışırken, bu korku politikası muhalifleri pek de sindirmiş gibi gözükmüyor.

10 Temmuz 2018 Salı 12:21
CHP’de muhalifler delege avına çıktı

Akit’in CHP kulislerinden edindiği bilgilere göre özellikle Muharrem İnce’ye yakın muhalif kanat, olağanüstü kurultay toplayabilmek için Türkiye genelinde delege avına çıktı. CHP’nin geleceğinde söz sahibi olan yaklaşık 1300 delegeden, seçimli kurultay için gerekli olan yarısının imzasını hedefleyen muhaliflerin, delegeleri bire bir markaja aldıkları öğrenildi.

MERKEZ ZAMANA OYNUYOR

İl ve ilçe örgütleri üzerinden partinin delege yapısını dönüştürerek muhaliflere hareket kabiliyeti bırakmayan Kılıçdaroğlu ve ekibinin, muhaliflerin bu girişimlerinden pek de tedirgin olmadığı kaydedilirken, imza toplayan muhalif ekiplerin de Muharrem İnce’ye destek vermekten ziyade parti yönetimine baskı kurarak yerel seçimlerde pozisyon almak isteyenlerden oluştuğuna dikkat çekiliyor.

MUHALİFLERE KAPI GÖZÜKÜYOR

Buna rağmen CHP’de parti içi mücadele büyük sürprizlere gebe gözükürken, son noktada muhalif kanadın CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurması veya mevcut partilerden birisine iltihak etmesi kaçınılmaz görülüyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:21
  1. CHP Genel Başkanı
  2. CHP
  3. kurultay
  4. delege

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