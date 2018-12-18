CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti

CHP'nin yeni adaylarını belirleyeceği Parti Meclisi toplantısı başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu, Ankara adayının ise Mansur Yavaş olması önerisini Parti Meclisi'ne getirdi.

Daha önce üç ayrı toplantıyla 464 belediye başkan adayını belirleyen Parti Meclisi, bugün de "dördüncü grup" adaylarını belirlemek üzere toplandı.

Edinilen bilgilere göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını PM toplantısına getirdi. Kılıçdaroğlu, bunun yanında bir sürpriz yaparak, sabahki MYK toplantısında hazırlanan listeye Ankara adayının Mansur Yavaş olması önerisini de ekledi.

Adana ve Antalya da açıklanıyor

Adana'da Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya'da Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylığının da listede olduğu öğrenildi.