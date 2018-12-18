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CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, Ankara adayının Mansur Yavaş olması önerisini Parti Meclisi toplantısında teklif ettiği öğrenildi.

18 Aralık 2018 Salı 13:50
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti

CHP'nin yeni adaylarını belirleyeceği Parti Meclisi toplantısı başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu, Ankara adayının ise Mansur Yavaş olması önerisini Parti Meclisi'ne getirdi.

Daha önce üç ayrı toplantıyla 464 belediye başkan adayını belirleyen Parti Meclisi, bugün de "dördüncü grup" adaylarını belirlemek üzere toplandı.

Edinilen bilgilere göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını PM toplantısına getirdi. Kılıçdaroğlu, bunun yanında bir sürpriz yaparak, sabahki MYK toplantısında hazırlanan listeye Ankara adayının Mansur Yavaş olması önerisini de ekledi.

Adana ve Antalya da açıklanıyor

Adana'da Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya'da Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylığının da listede olduğu öğrenildi.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:50
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. Adana
  5. Ankara
  6. CHP
  7. Mansur Yavaş
  8. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • cccccc51 dk önce
    Çakma mhpli devşirme yöntemi ile aday belirleme terörizmden destek hepsi var chp ve ip de.
  • taner taner 56 dk önce
    Mansur Yavas Ankarada net kazanır
  • VatanVatan1 sa önce
    Hayırlı olsun

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