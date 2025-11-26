CHP’de kurultay kazanı kaynıyor! Aklanın da gidin isyanı… Genel Merkez Panikte

Parti içi muhalefeti temsil eden bir grup partilinin, Kurultay’da kürsüye çıkarak genel merkeze ağır eleştiriler yönelteceği, sümen altı edilen soruşturma dosyalarını ve “kayıtsız şartsız savunma politikasını” açık açık hedef alacağı belirtiliyor. “Parti arınmalı!” çağrısının karşılık bulmaması üzerine muhalif kanatta yeni bir çıkışın hesapları yapılıyor.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN KRİTİK HAMLE

Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen bazı vekillerin de bu protestonun bir parçası olarak, Kurultay’a katılmayabileceği konuşuluyor. CHP kulislerinde, “Bu, Özgür Özel ve ekibine açık bir uyarıdır” yorumları yapılıyor.

20 İL, 300 İLÇE BAŞKANI SİLİNDİ!

Temmuz ayında ilan edilen kongre takvimi ile CHP’de adeta sessiz bir tasfiye yaşandı. Kılıçdaroğlu döneminde seçilen 300’e yakın ilçe başkanı ile 20 il başkanı birer birer görevden uzaklaştırıldı.

Genel merkez baskısı ile ilerleyen seçimlerde kavgalar, hakaretler ve usulsüzlük iddiaları havada uçuştu. Muhalif kanada göre bu süreç, “Özgür Özel’in parti içindeki muhalefeti tamamen bitirme operasyonu” olarak görülüyor.

KURULTAY DAĞITABİLİR!

CHP kulislerinde, 28–30 Kasım’da yapılacak Kurultay’ın tartışmalarla geçeceği, bazı konuşmaların ise salonu karıştırabileceği dile getiriliyor.

Parti içi muhalefete göre CHP, bugünkü yönetimle birlikte “soruşturmaların gölgesine sığınanları koruyan bir yapıya dönüşme” riskini yaşıyor. “Arınma çağrısı”nın görmezden gelinmesi ise isyanı daha da büyütüyor.

