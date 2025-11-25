Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu

  • İSTANBUL
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir canlı yayında CHP’li Umut Akdoğan’ın “Bizim arkadaşlarımız cezaevinde” sözleri üzerine ortam bir anda gerildi. Cem Küçük, Akdoğan’ın çıkışına hiç beklemeden sert bir karşılık verdi.

Bir canlı yayında CHP'li Umut Akdoğan'ın "Bizim arkadaşlarımız cezaevinde" sözleri üzerine ortam bir anda gerildi. Cem Küçük, Akdoğan'ın çıkışına hiç beklemeden sert bir karşılık verdi.

“Çalmasalardı, iş adamlarını haraca kesmeselerdi içeride olmazlardı” ifadeleri stüdyoda yankılandı, bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Tartışmanın devamında tansiyon daha da yükseldi ve ekran başındaki izleyiciler yaşananlara adeta kilitlendi.

 

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Tamer Uygun'un, 'Beni Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Ethem P. kent ormanı içerisinde bulunan Boğaziçi Yönetim A.Ş. ofisine çağırdı ve yeni ihale döneminde ihaleyi benim kazanmamı istediklerini ancak Ertan Yıldız'ın bunun için 4 milyon TL istediğini söyledi.

Ben de 4 milyonun çok olduğunu ve arada yapmış olduğumuz konuşmalarda 2 milyon 750 bin TL ödemeyi kabul ettim. Ethem Pişkin'in söylediği ve tanık ifadesinde geçen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Müdürü Fahrettin Beşli'ye bu paranın 2 milyon 500 bin TL'sini teslim ettim.' dediği öğrenildi.

Gündem

Gündem

Yorumlar

Putsavar

Bu yandaş gazeteciler beş senede bir revize ediliyor. Cem küçüğün de ıskartaya ayrılma vakti geldi.

kapak gibi

ne bu kapak gibi? gazete misin zübük mü?
