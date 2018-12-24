CHP'de İzmir kavgası!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu bir gazeteye verdiği röportajda kendi aday profilini ortaya koyarak “CHP'nin de İzmir Büyükşehir Belediyesi için en az bu çıtada, bu kıratta bir aday göstermesi lazım. O zaman kimi aday göstereceksin? Partili birisini. Ortaya, milletvekilliği yapmış, kendini kanıtlamış, il başkanlığı görevinde bulunmuş, Parti Meclisi'nde, MYK'da çalışmış, kendini kabul ettirmiş bir profili koymanız lazım. 15 bin nüfuslu ilçe belediye başkanı, Nihat Zeybekci'nin karşısına çıkarılamaz. Çıkarılırsa hata olur” demişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun açıklamalarına CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır sert tepki gösterdi.

"Sadece otomobil satışı yapıyor demediği kalmış"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır; Ege’nin Sesi’nden Ulaş Üstündağ’a açıklamada bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun giderayak belediye başkanını belirlemeye çalıştığını ifade eden Bayır, şunları söyledi:

“Aziz Başkanı anlamakta zorlandığımı ifade etmem gerekiyor. Son 1 aydır açıklamalarında İzmir’i CHP’nin çok rahat alacağını ifade ediyordu. Fakat şimdi ise fikrini değiştirmiş gibi görünüyor. İzmir için çantada keklik değil diyor ama bu bizim için çok kolay bir seçim olacaktır. Kendisi bu konuda rahat etsin. Aziz Kocaoğlu’nun örgüte müdahale yaparak il başkanını, ilçe başkanlarını ve milletvekillerini seçtirdiğini biliyoruz. Hatta son zamanlarda bu işi abartarak genel başkanının kim olacağına kendisi karar vermek isteyerek imza işinin önderliğini yapmıştı. Kocaoğlu şimdi de giderayak kimin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanı olacağını da belirlemek istiyor. Yapmış olduğu tarif ise adrese teslim bir tarif. Bunu çok olumlu bulmuyorum. Açıklamalarında sadece otomobil satışı yapıyor demediği kalmış.”