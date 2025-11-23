CHP'de İmralı gerginliği! İstifalar peş peşe: Parti kimliğini böyle kesti

"Terörsüz Türkiye" sürecinde TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun son toplantısında İmralı'ya gitme önerisini oylandı. AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, 'evet' dedi; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, 'hayır oyu' verdi. CHP ve Yeniden Refah Partisi ise oylamaya katılmadı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gitmeme kararı aldıklarını; komisyonda ise kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

CESARETTEN UZAK KARAR

CHP'nin İmralı kararı, parti içinde çatlağa neden oldu. Karara tepki gösteren isimlerden Amedspor Yönetim Kurulu Üyesi Laleş Ertuğrul Uysal, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Uysal, resmi X hesabındaki açıklamada şöyle dedi: "CHP'nin İmralı'ya gidecek komisyona üye vermeyeceğini açıklaması, benim için sadece güncel bir politik tavır değil; belleğimin, tarihimin ve kimliğimin en hassas noktalarına dokunan bir kırılma anıdır. Bu karar, Türkiye'nin en temel meselesi olan Kürt meselesinin hâlâ cesaretten, hakikatten ve demokratik sorumluluktan kaçılarak ele alındığını bir kez daha gösterdi. Her kriz anında, Kürtlerin hayatını doğrudan ilgilendiren meselelerde yeniden sessizliğe, belirsizliğe ve kaçınmaya sığınılmasını artık kabul etmiyorum. CHP'nin bu tutumu benim için bir eşiktir. Bu eşik sadece bir kararın değil, bir siyasi kültürün aynasıdır. CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını kınıyorum."

'KÜRTLERİ SEVMEYEN BİZİ DE SEVMESİN'

CHP Nusaybin İlçe Seçim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Abdulvehap Akan da istifa etti. Video mesaj yayımlayan Akan, şöyle konuştu: "Maalesef CHP Kürtlerin hakkına gelince, Kürtlerin yanında olmuyor diye istifa ediyorum. İlçe Seçim Kurulu'ndan ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan da istifa ediyorum. Bundan sonrası böyle: Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin."